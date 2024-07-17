https://ria.ru/20240717/lavrov-1960366198.html

Лавров назвал давление, оказываемое странами Запада на Индию, беспардонным

Лавров назвал давление, оказываемое странами Запада на Индию, беспардонным - РИА Новости, 17.07.2024

Лавров назвал давление, оказываемое странами Запада на Индию, беспардонным

Страны Запада оказывают на Индию сильнейшее давление, которое абсолютно неприемлемо в международных отношениях, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T21:48

2024-07-17T21:48

2024-07-17T21:48

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Страны Запада оказывают на Индию сильнейшее давление, которое абсолютно неприемлемо в международных отношениях, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы знаем, что на Индию оказывается сильнейшее давление – беспардонное, абсолютно неприемлемое с точки зрения поведения государств на международной арене", - сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН. Он также добавил, что Индия справляется с давлением стран Запада, приведя в пример реакцию МИД Индии на слова Зеленского по итогам визита Нарендры Моди в Россию. "То, что Запад предъявляет претензии даже таким державам, как Китай и Индия означает, во-первых, бескультурье, неумение вообще заниматься дипломатией, а во-вторых это провал политических аналитиков, потому что подчинить себе две крупнейшие азиатские державы… Мечтать, конечно, не вредно, но недостойная линия выбрана по отношению ко всем странам, но когда эти претензии выдвигаются двум гигантам…", - добавил Лавров. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. 8 июля он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. А 9 июля премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.

https://ria.ru/20240710/modi-1958614409.html

https://ria.ru/20240709/ssha-1958401059.html

индия

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сша

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, индия, россия, сша, сергей лавров, нарендра моди, владимир путин, оон