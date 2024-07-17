Рейтинг@Mail.ru
Лавров назвал давление, оказываемое странами Запада на Индию, беспардонным - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
21:48 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960366198.html
Лавров назвал давление, оказываемое странами Запада на Индию, беспардонным
Лавров назвал давление, оказываемое странами Запада на Индию, беспардонным - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров назвал давление, оказываемое странами Запада на Индию, беспардонным
Страны Запада оказывают на Индию сильнейшее давление, которое абсолютно неприемлемо в международных отношениях, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:48
2024-07-17T21:48
в мире
индия
россия
сша
сергей лавров
нарендра моди
владимир путин
оон
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960140332_0:92:2950:1751_1920x0_80_0_0_1565397f44a318ea4900c5b05370354c.jpg
ООН, 17 июл - РИА Новости. Страны Запада оказывают на Индию сильнейшее давление, которое абсолютно неприемлемо в международных отношениях, заявил глава МИД России Сергей Лавров. "Мы знаем, что на Индию оказывается сильнейшее давление – беспардонное, абсолютно неприемлемое с точки зрения поведения государств на международной арене", - сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН. Он также добавил, что Индия справляется с давлением стран Запада, приведя в пример реакцию МИД Индии на слова Зеленского по итогам визита Нарендры Моди в Россию. "То, что Запад предъявляет претензии даже таким державам, как Китай и Индия означает, во-первых, бескультурье, неумение вообще заниматься дипломатией, а во-вторых это провал политических аналитиков, потому что подчинить себе две крупнейшие азиатские державы… Мечтать, конечно, не вредно, но недостойная линия выбрана по отношению ко всем странам, но когда эти претензии выдвигаются двум гигантам…", - добавил Лавров. Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. 8 июля он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. А 9 июля премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
https://ria.ru/20240710/modi-1958614409.html
https://ria.ru/20240709/ssha-1958401059.html
индия
россия
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
Наталья Макарова
Наталья Макарова
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960140332_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_1b9fc4b8c79a3636a0c8bfda68106e48.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, индия, россия, сша, сергей лавров, нарендра моди, владимир путин, оон
В мире, Индия, Россия, США, Сергей Лавров, Нарендра Моди, Владимир Путин, ООН
Лавров назвал давление, оказываемое странами Запада на Индию, беспардонным

Глава МИД Лавров: Запад оказывает на Индию абсолютно неприемлемое давление

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 июл - РИА Новости. Страны Запада оказывают на Индию сильнейшее давление, которое абсолютно неприемлемо в международных отношениях, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Мы знаем, что на Индию оказывается сильнейшее давление – беспардонное, абсолютно неприемлемое с точки зрения поведения государств на международной арене", - сказал министр на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в СБ ООН.
Изображение сгенерировано ИИ - РИА Новости, 1920, 10.07.2024
Моди в Москве: три заблуждения о завтрашнем мире
10 июля, 08:00
Он также добавил, что Индия справляется с давлением стран Запада, приведя в пример реакцию МИД Индии на слова Зеленского по итогам визита Нарендры Моди в Россию.
"То, что Запад предъявляет претензии даже таким державам, как Китай и Индия означает, во-первых, бескультурье, неумение вообще заниматься дипломатией, а во-вторых это провал политических аналитиков, потому что подчинить себе две крупнейшие азиатские державы… Мечтать, конечно, не вредно, но недостойная линия выбрана по отношению ко всем странам, но когда эти претензии выдвигаются двум гигантам…", - добавил Лавров.
Официальный визит премьера Индии Нарендры Моди в Россию состоялся 8-9 июля, это была его первая поездка в РФ за пять лет. 8 июля он встретился с российским президентом Владимиром Путиным в неформальной обстановке в Ново-Огарево. А 9 июля премьер посетил с главой РФ павильон "АТОМ" на выставке "Россия", также у лидеров состоялись переговоры.
Здание Государственного департамента США в Вашингтоне - РИА Новости, 1920, 09.07.2024
В Госдепе дерзко высказались о визите Моди в Россию
9 июля, 06:00
 
В миреИндияРоссияСШАСергей ЛавровНарендра МодиВладимир ПутинООН
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала