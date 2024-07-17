https://ria.ru/20240717/lavrov-1960364635.html
США поймут, что лучше быть частью конструктивных процессов, заявил Лавров
США поймут, что лучше быть частью конструктивных процессов, заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2024
США поймут, что лучше быть частью конструктивных процессов, заявил Лавров
США в какой-то момент поймут, что лучше быть частью конструктивного процесса в мире, чем заставлять всех плясать под свою дудку, заявил глава МИД РФ Сергей... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:33
2024-07-17T21:33
2024-07-17T21:33
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ООН, 17 июл - РИА Новости. США в какой-то момент поймут, что лучше быть частью конструктивного процесса в мире, чем заставлять всех плясать под свою дудку, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Я думаю, США на каком-то этапе поймут, что лучше быть частью конструктивного процесса (по подкреплению стабильности в мире - ред.), чем бегать с дубинкой санкционной, военной и прочей, и всех заставлять плясать под свою дудку. Причем там дудки-то часто меняются. Четыре года - и другая дудка. И все пытаются как-то приспособиться, но сейчас уже понимают, что это не просто, учитывая специфику внутриполитических процессов в США", - заявил Лавров на брифинге в ООН.
https://ria.ru/20240716/lavrov-1960092768.html
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
в мире, цены на нефть, сша, россия, сергей лавров, оон
В мире, Цены на нефть, США, Россия, Сергей Лавров, ООН
США поймут, что лучше быть частью конструктивных процессов, заявил Лавров
Лавров: США когда-то поймут, что лучше быть частью конструктивных процессов