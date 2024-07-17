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Лавров рассказал о контактах с США по обмену заключенными - РИА Новости, 17.07.2024
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21:24 17.07.2024 (обновлено: 22:48 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960362175.html
Лавров рассказал о контактах с США по обмену заключенными
Лавров рассказал о контактах с США по обмену заключенными - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров рассказал о контактах с США по обмену заключенными
Спецслужбы России и США ведут контакты по теме обмена заключенными, но эта тема не любит суеты, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:24
2024-07-17T22:48
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Спецслужбы России и США ведут контакты по теме обмена заключенными, но эта тема не любит суеты, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Спецслужбы двух стран по договоренности президентов Путина и Байдена еще от июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять. Все прекрасно знают, что эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает конечно же, но контакты такие есть и ничего общего с нападением на журналистику это не имеет", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН.
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960360797.html
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россия, сша, сергей лавров, оон
Россия, США, Сергей Лавров, ООН
Лавров рассказал о контактах с США по обмену заключенными

Лавров: спецслужбы России и США ведут контакты по теме обмена заключенными

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Спецслужбы России и США ведут контакты по теме обмена заключенными, но эта тема не любит суеты, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
«
"Спецслужбы двух стран по договоренности президентов Путина и Байдена еще от июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять. Все прекрасно знают, что эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает конечно же, но контакты такие есть и ничего общего с нападением на журналистику это не имеет", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров и министр иностранных дел Ливана Абдалла Бу Хабиб во время встречи в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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