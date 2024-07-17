Лавров рассказал о контактах с США по обмену заключенными
Лавров: спецслужбы России и США ведут контакты по теме обмена заключенными
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН
ООН, 17 июл - РИА Новости. Спецслужбы России и США ведут контакты по теме обмена заключенными, но эта тема не любит суеты, заявил глава российского МИД Сергей Лавров.
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"Спецслужбы двух стран по договоренности президентов Путина и Байдена еще от июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять. Все прекрасно знают, что эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает конечно же, но контакты такие есть и ничего общего с нападением на журналистику это не имеет", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН.
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