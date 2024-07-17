https://ria.ru/20240717/lavrov-1960362175.html

Лавров рассказал о контактах с США по обмену заключенными

Лавров рассказал о контактах с США по обмену заключенными - РИА Новости, 17.07.2024

Лавров рассказал о контактах с США по обмену заключенными

Спецслужбы России и США ведут контакты по теме обмена заключенными, но эта тема не любит суеты, заявил глава российского МИД Сергей Лавров. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T21:24

2024-07-17T21:24

2024-07-17T22:48

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сша

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Спецслужбы России и США ведут контакты по теме обмена заключенными, но эта тема не любит суеты, заявил глава российского МИД Сергей Лавров."Спецслужбы двух стран по договоренности президентов Путина и Байдена еще от июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять. Все прекрасно знают, что эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает конечно же, но контакты такие есть и ничего общего с нападением на журналистику это не имеет", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960360797.html

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Наталья Макарова

россия, сша, сергей лавров, оон