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Лавров прокомментировал идею второй конференции по Украине - РИА Новости, 17.07.2024
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21:23 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960361883.html
Лавров прокомментировал идею второй конференции по Украине
Лавров прокомментировал идею второй конференции по Украине - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров прокомментировал идею второй конференции по Украине
Идеи по второй, после швейцарской, конференции по Украине содержат неприемлемые для России подходы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:23
2024-07-17T21:23
в мире
украина
россия
копенгаген
сергей лавров
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Идеи по второй, после швейцарской, конференции по Украине содержат неприемлемые для России подходы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Второй саммит является органичным продолжения процесса, начатого почти год назад , когда в Копенгагене собрали небольшую группу государств, потом было еще несколько встреч, получивших название "копенгагенский формат", - сказал Лавров журналистам. Лавров напомнил, что после конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке "Зеленский и некоторые западные представители стали говорить про вторую конференцию". "Говоря о том, чем же они там будут заниматься, все, так или иначе, формулировали односторонние и абсолютно неприемлемый для нас и для многих других, искренне заинтересованных в мире, подход", - сказал Лавров.
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960357052.html
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в мире, украина, россия, копенгаген, сергей лавров
В мире, Украина, Россия, Копенгаген, Сергей Лавров
Лавров прокомментировал идею второй конференции по Украине

Лавров: идеи по второй конференции по Украине содержат неприемлемые подходы

© РИА Новости / Алексей Филиппов | Перейти в медиабанк Сергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Алексей Филиппов
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Сергей Лавров
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Идеи по второй, после швейцарской, конференции по Украине содержат неприемлемые для России подходы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Второй саммит является органичным продолжения процесса, начатого почти год назад , когда в Копенгагене собрали небольшую группу государств, потом было еще несколько встреч, получивших название "копенгагенский формат", - сказал Лавров журналистам.
Лавров напомнил, что после конференции по Украине в швейцарском Бюргенштоке "Зеленский и некоторые западные представители стали говорить про вторую конференцию".
«
"Говоря о том, чем же они там будут заниматься, все, так или иначе, формулировали односторонние и абсолютно неприемлемый для нас и для многих других, искренне заинтересованных в мире, подход", - сказал Лавров.
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В миреУкраинаРоссияКопенгагенСергей Лавров
 
 
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