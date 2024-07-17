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Лавров: есть подтверждения причастности Гершковича к шпионской деятельности - РИА Новости, 17.07.2024
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21:21 17.07.2024 (обновлено: 21:33 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960361603.html
Лавров: есть подтверждения причастности Гершковича к шпионской деятельности
Лавров: есть подтверждения причастности Гершковича к шпионской деятельности - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров: есть подтверждения причастности Гершковича к шпионской деятельности
Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства причастности журналиста американской газеты The Wall Street Journal... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:21
2024-07-17T21:33
москва
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россия
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эван гершкович
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сергей лавров
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства причастности журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича к шпионской деятельности, спецслужбы России и США ведут контакты по возможности обмена."У нас есть неопровержимые доказательства, что Гершкович занимался шпионской деятельностью. Спецслужбы двух стран по договоренности президентов Путина и Байдена еще от июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять. Все прекрасно знают, что эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает конечно же, но контакты такие есть и ничего общего с нападением на журналистику это не имеет", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН.По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Первое заседание по делу Гершковича прошло 26 июня в Свердловском облсуде в закрытом режиме. Второе заседание должно было состояться 13 августа.
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москва, в мире, россия, сша, эван гершкович, оон, сергей лавров
Москва, В мире, Россия, США, Эван Гершкович, ООН, Сергей Лавров
Лавров: есть подтверждения причастности Гершковича к шпионской деятельности

Лавров: есть доказательства причастности Гершковича к шпионской деятельности

© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Владимир Астапкович
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Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде. Архивное фото
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства причастности журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича к шпионской деятельности, спецслужбы России и США ведут контакты по возможности обмена.
«
"У нас есть неопровержимые доказательства, что Гершкович занимался шпионской деятельностью. Спецслужбы двух стран по договоренности президентов Путина и Байдена еще от июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять. Все прекрасно знают, что эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает конечно же, но контакты такие есть и ничего общего с нападением на журналистику это не имеет", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН.
По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Первое заседание по делу Гершковича прошло 26 июня в Свердловском облсуде в закрытом режиме. Второе заседание должно было состояться 13 августа.
Американский журналист Эван Гершкович в Свердловском облсуде. 26 июня 2024 - РИА Новости, 1920, 26.06.2024
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