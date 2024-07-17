Лавров: есть подтверждения причастности Гершковича к шпионской деятельности
Лавров: есть доказательства причастности Гершковича к шпионской деятельности
© РИА Новости / Владимир Астапкович | Перейти в медиабанкКорреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде
Корреспондент московского бюро Wall Street Journal Эван Гершкович в Мосгорсуде. Архивное фото
ООН, 17 июл - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства причастности журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича к шпионской деятельности, спецслужбы России и США ведут контакты по возможности обмена.
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"У нас есть неопровержимые доказательства, что Гершкович занимался шпионской деятельностью. Спецслужбы двух стран по договоренности президентов Путина и Байдена еще от июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять. Все прекрасно знают, что эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает конечно же, но контакты такие есть и ничего общего с нападением на журналистику это не имеет", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН.
По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Первое заседание по делу Гершковича прошло 26 июня в Свердловском облсуде в закрытом режиме. Второе заседание должно было состояться 13 августа.