https://ria.ru/20240717/lavrov-1960361603.html

Лавров: есть подтверждения причастности Гершковича к шпионской деятельности

Лавров: есть подтверждения причастности Гершковича к шпионской деятельности - РИА Новости, 17.07.2024

Лавров: есть подтверждения причастности Гершковича к шпионской деятельности

Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства причастности журналиста американской газеты The Wall Street Journal... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T21:21

2024-07-17T21:21

2024-07-17T21:33

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Глава российского МИД Сергей Лавров заявил, что у Москвы есть неопровержимые доказательства причастности журналиста американской газеты The Wall Street Journal Эвана Гершковича к шпионской деятельности, спецслужбы России и США ведут контакты по возможности обмена."У нас есть неопровержимые доказательства, что Гершкович занимался шпионской деятельностью. Спецслужбы двух стран по договоренности президентов Путина и Байдена еще от июня 2021 года ведут контакты для того, чтобы посмотреть, можно ли кого-то на кого-то обменять. Все прекрасно знают, что эта тема не любит суеты, периодически американцы вбрасывают ее в публичные пространства, что не помогает конечно же, но контакты такие есть и ничего общего с нападением на журналистику это не имеет", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН.По версии следствия, американский журналист газеты Wall Street Journal Гершкович по заданию ЦРУ в марте 2023 года собирал в Свердловской области секретную информацию о деятельности "Уралвагонзавода" по выпуску и ремонту военной техники. Он обвиняется в совершении преступления, предусмотренного статьей 276 УК РФ (шпионаж). Первое заседание по делу Гершковича прошло 26 июня в Свердловском облсуде в закрытом режиме. Второе заседание должно было состояться 13 августа.

https://ria.ru/20240626/gershkovich-1955672912.html

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москва, в мире, россия, сша, эван гершкович, оон, сергей лавров