https://ria.ru/20240717/lavrov-1960360797.html

Лавров назвал дебаты в СБ ООН полезными

Лавров назвал дебаты в СБ ООН полезными - РИА Новости, 17.07.2024

Лавров назвал дебаты в СБ ООН полезными

Дебаты, состоявшиеся в Совете Безопасности ООН во вторник и среду, были полезными, многие страны высказывали оценки, схожие с видением Москвы, заявил глава МИД... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T21:15

2024-07-17T21:15

2024-07-17T21:32

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июл — РИА Новости. Дебаты, состоявшиеся в Совете Безопасности ООН во вторник и среду, были полезными, многие страны высказывали оценки, схожие с видением Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Но, тем не менее, хотя мы не питали больших иллюзий, я считаю, это был очень полезный разговор. По крайней мере, подавляющее большинство участников согласилось, что тема есть, проблемы есть. И многие высказывали оценки, которые совпадают с нашим видением, объективно формирующимся, многополярного мироустройства, которое мы изложили в моем выступлении", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН. Он добавил, что наверняка дискуссия будет продолжена - интерес к ней виден, и он растет, а РФ будет этот интерес поддерживать. Во вторник и среду в СБ ООН проходили открытые дебаты министерского уровня, была затронута ситуация на Украине и Ближнем Востоке, в том числе палестинский вопрос. Председательствовал Лавров.

https://ria.ru/20240716/lavrov-1959910707.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

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