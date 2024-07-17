Лавров назвал дебаты в СБ ООН полезными
Лавров: многие страны высказывали в СБ ООН оценки, схожие с видением России
© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
НЬЮ-ЙОРК, 17 июл — РИА Новости. Дебаты, состоявшиеся в Совете Безопасности ООН во вторник и среду, были полезными, многие страны высказывали оценки, схожие с видением Москвы, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
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"Но, тем не менее, хотя мы не питали больших иллюзий, я считаю, это был очень полезный разговор. По крайней мере, подавляющее большинство участников согласилось, что тема есть, проблемы есть. И многие высказывали оценки, которые совпадают с нашим видением, объективно формирующимся, многополярного мироустройства, которое мы изложили в моем выступлении", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН.
Он добавил, что наверняка дискуссия будет продолжена - интерес к ней виден, и он растет, а РФ будет этот интерес поддерживать.
Во вторник и среду в СБ ООН проходили открытые дебаты министерского уровня, была затронута ситуация на Украине и Ближнем Востоке, в том числе палестинский вопрос. Председательствовал Лавров.