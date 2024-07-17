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Лавров: никто не собирается предоставлять России список погибших в Буче - РИА Новости, 17.07.2024
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21:13 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960360594.html
Лавров: никто не собирается предоставлять России список погибших в Буче
Лавров: никто не собирается предоставлять России список погибших в Буче - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров: никто не собирается предоставлять России список погибших в Буче
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто не собирается предоставлять России список погибших в Буче, а также добавил, что напишет ещё одно письмо... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T21:13
2024-07-17T21:13
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто не собирается предоставлять России список погибших в Буче, а также добавил, что напишет ещё одно письмо генеральному секретарю ООН. "Мы будем требовать, когда нас в чем-то обвиняют, я вот Генеральному секретарю наверное еще одно письмо напишу. Вот эта Буча в апреле 2022 года, которая в том числе была использована и для срыва мирного договора... Для того, чтобы хоть как-то объяснить происходившее тогда вот в этой Буче, мы попросили предоставить имена людей, чьи тела были показаны... Никто ничего не собирается нам говорить", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН. В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий. В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
https://ria.ru/20240404/bucha-1937782642.html
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в мире, россия, буча, сша, сергей лавров, дмитрий песков, оон
В мире, Россия, Буча, США, Сергей Лавров, Дмитрий Песков, ООН
Лавров: никто не собирается предоставлять России список погибших в Буче

Лавров: никто так и не собирается предоставлять России список погибших в Буче

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН
Читать ria.ru в
ООН, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что никто не собирается предоставлять России список погибших в Буче, а также добавил, что напишет ещё одно письмо генеральному секретарю ООН.
«
"Мы будем требовать, когда нас в чем-то обвиняют, я вот Генеральному секретарю наверное еще одно письмо напишу. Вот эта Буча в апреле 2022 года, которая в том числе была использована и для срыва мирного договора... Для того, чтобы хоть как-то объяснить происходившее тогда вот в этой Буче, мы попросили предоставить имена людей, чьи тела были показаны... Никто ничего не собирается нам говорить", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН.
В Минобороны РФ в апреле 2022 года заявили, что опубликованные Киевом фото- и видеоматериалы, якобы свидетельствующие о преступлениях российских военных в Буче Киевской области, являются очередной украинской провокацией. Как отмечали в российском военном ведомстве, за время нахождения города под контролем РФ ни один местный житель не пострадал от каких-либо насильственных действий.
В Минобороны отмечали, что все российские подразделения полностью вышли из Бучи еще 30 марта 2022 года, а выезды из города в северном направлении не блокировались, при этом южные окраины, включая жилые кварталы, круглосуточно обстреливались украинскими войсками из крупнокалиберной артиллерии, танков и реактивных систем залпового огня. Пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков заявлял, что Россия категорически отвергает любые обвинения в причастности к гибели людей в Буче и требует от международных лидеров не спешить с огульными обвинениями в адрес России, а прислушаться к аргументации Москвы.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 04.04.2024
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4 апреля, 11:56
 
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