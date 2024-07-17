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Лавров рассказал о работе с КНР и ШОС над моделью безопасности для Евразии - РИА Новости, 17.07.2024
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20:59 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960358809.html
Лавров рассказал о работе с КНР и ШОС над моделью безопасности для Евразии
Лавров рассказал о работе с КНР и ШОС над моделью безопасности для Евразии - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров рассказал о работе с КНР и ШОС над моделью безопасности для Евразии
Россия продолжит вместе с Китаем и партнерами в ШОС вырабатывать модель безопасности для евразийского континента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:59
2024-07-17T20:59
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НЬЮ-ЙОРК, 17 июл — РИА Новости. Россия продолжит вместе с Китаем и партнерами в ШОС вырабатывать модель безопасности для евразийского континента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы с Китайской Народной Республикой и другими нашими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в контактах с АСЕАН, Советом сотрудничества стран Персидского залива выступаем за то, чтобы вырабатывать модель безопасности, которая будет евразийской моделью безопасности, которая будет основана на равноправии, на неделимости безопасности и на полном взаимном учете интересов, на балансе этих интересов", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН. Он добавил, что потребуется немало времени для того, чтобы такая модель безопасности состоялась, но отметил, сославшись на слова российского лидера Владимира Путина, что она будет открыта для всех стран евразийского континента, в том числе и для тех, кто находится в западной части Евразии. "Если и когда эти страны поймут, что натоцентричные блоки ведут их не в том направлении", - заключил министр. Во время встречи с руководством МИД РФ 14 июня президент России Владимир Путин предложил наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой системы безопасности в Евразии. По его словам, для продвижения этой идеи нужно активизировать диалог в Союзном государстве, ОДКБ, Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Содружестве независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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россия, евразия, китай, сергей лавров, владимир путин, шос, оон, одкб
Россия, Евразия, Китай, Сергей Лавров, Владимир Путин, ШОС, ООН, ОДКБ
Лавров рассказал о работе с КНР и ШОС над моделью безопасности для Евразии

Лавров: РФ с Китаем и ШОС будет работать над моделью безопасности для Евразии

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН
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НЬЮ-ЙОРК, 17 июл — РИА Новости. Россия продолжит вместе с Китаем и партнерами в ШОС вырабатывать модель безопасности для евразийского континента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Мы с Китайской Народной Республикой и другими нашими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в контактах с АСЕАН, Советом сотрудничества стран Персидского залива выступаем за то, чтобы вырабатывать модель безопасности, которая будет евразийской моделью безопасности, которая будет основана на равноправии, на неделимости безопасности и на полном взаимном учете интересов, на балансе этих интересов", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН.
Он добавил, что потребуется немало времени для того, чтобы такая модель безопасности состоялась, но отметил, сославшись на слова российского лидера Владимира Путина, что она будет открыта для всех стран евразийского континента, в том числе и для тех, кто находится в западной части Евразии.
"Если и когда эти страны поймут, что натоцентричные блоки ведут их не в том направлении", - заключил министр.
Во время встречи с руководством МИД РФ 14 июня президент России Владимир Путин предложил наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой системы безопасности в Евразии. По его словам, для продвижения этой идеи нужно активизировать диалог в Союзном государстве, ОДКБ, Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Содружестве независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).
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РоссияЕвразияКитайСергей ЛавровВладимир ПутинШОСООНОДКБ
 
 
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