https://ria.ru/20240717/lavrov-1960358809.html

Лавров рассказал о работе с КНР и ШОС над моделью безопасности для Евразии

Лавров рассказал о работе с КНР и ШОС над моделью безопасности для Евразии - РИА Новости, 17.07.2024

Лавров рассказал о работе с КНР и ШОС над моделью безопасности для Евразии

Россия продолжит вместе с Китаем и партнерами в ШОС вырабатывать модель безопасности для евразийского континента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:59

2024-07-17T20:59

2024-07-17T20:59

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НЬЮ-ЙОРК, 17 июл — РИА Новости. Россия продолжит вместе с Китаем и партнерами в ШОС вырабатывать модель безопасности для евразийского континента, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Мы с Китайской Народной Республикой и другими нашими партнерами в рамках Шанхайской организации сотрудничества, в контактах с АСЕАН, Советом сотрудничества стран Персидского залива выступаем за то, чтобы вырабатывать модель безопасности, которая будет евразийской моделью безопасности, которая будет основана на равноправии, на неделимости безопасности и на полном взаимном учете интересов, на балансе этих интересов", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции в штаб-квартире ООН. Он добавил, что потребуется немало времени для того, чтобы такая модель безопасности состоялась, но отметил, сославшись на слова российского лидера Владимира Путина, что она будет открыта для всех стран евразийского континента, в том числе и для тех, кто находится в западной части Евразии. "Если и когда эти страны поймут, что натоцентричные блоки ведут их не в том направлении", - заключил министр. Во время встречи с руководством МИД РФ 14 июня президент России Владимир Путин предложил наладить диалог со всеми потенциальными участниками новой системы безопасности в Евразии. По его словам, для продвижения этой идеи нужно активизировать диалог в Союзном государстве, ОДКБ, Евразийском экономическом союзе (ЕАЭС), Содружестве независимых государств (СНГ), Шанхайской организации сотрудничества (ШОС).

https://ria.ru/20240704/shos-1957251074.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

россия, евразия, китай, сергей лавров, владимир путин, шос, оон, одкб