https://ria.ru/20240717/lavrov-1960357350.html

Россия будет добиваться правды в деле по "Северным потокам", заявил Лавров

Россия будет добиваться правды в деле по "Северным потокам", заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2024

Россия будет добиваться правды в деле по "Северным потокам", заявил Лавров

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться правды по делу о подрывах газопроводов "Северный поток". РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:55

2024-07-17T20:55

2024-07-17T21:06

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дмитрий песков

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, что Россия будет добиваться правды по делу о подрывах газопроводов "Северный поток"."Мы будем добываться правды, если я уж упомянул эти "Северные потоки", будем добиваться правды", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции."В очередной раз в Совете Безопасности напомним, что эта тема никуда не исчезла", - добавил министр.Взрывы на двух российских экспортных газопроводах в Европу - "Северном потоке" и "Северном потоке 2" - произошли 26 сентября 2022 года. Германия, Дания и Швеция не исключили целенаправленной диверсии. Оператор "Северного потока" Nord Stream AG сообщал, что разрушения на газопроводах беспрецедентны, а сроки ремонта оценить невозможно. Генпрокуратура России инициировала дело об акте международного терроризма. Россия неоднократно запрашивала данные по взрывам на "Северных потоках", но ни разу их не получила, заявлял пресс-секретарь президента РФ Дмитрий Песков.Ранее издание Welt am Sonntag со ссылкой на источники в следствии сообщило, что подрыв газопровода "Северный поток" планировался еще в 2014 году. Взрыв на газопроводе якобы готовила некая украинская группа еще до воссоединения Крыма с Россией. Знакомый с ходом расследования источник утверждает также, что появились новые доказательства, подтверждающие причастность парусного судна "Андромеда" и его экипажа к взрыву на "Северном потоке" и "Северном потоке 2".

https://ria.ru/20240713/zakharova-1959464613.html

https://ria.ru/20240629/severnyy_potok-1956340105.html

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европа

германия

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россия, северный поток, европа, германия, дмитрий песков, сергей лавров, генеральная прокуратура рф, северный поток — 2