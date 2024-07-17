https://ria.ru/20240717/lavrov-1960355578.html
Лавров не исключил, что Израиль хочет вовлечь США в эскалацию с Ираном
Лавров не исключил, что Израиль хочет вовлечь США в эскалацию с Ираном - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров не исключил, что Израиль хочет вовлечь США в эскалацию с Ираном
Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, есть ощущение, что Израиль хочет вовлечь США в эскалацию с Ираном, Россия надеется, что Запад будет делать все, чтобы такие... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:44
2024-07-17T20:44
2024-07-17T20:51
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, есть ощущение, что Израиль хочет вовлечь США в эскалацию с Ираном, Россия надеется, что Запад будет делать все, чтобы такие провокационные мысли, если они есть, были забыты."Ощущение такое, что их хотят спровоцировать на полномасштабное вовлечение "Хезболлы". Целью такой провокации, как аналитики предполагают, является привлечь напрямую Соединенные Штаты в участие своими вооруженными силами в этот конфликт", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН."Я очень надеюсь, что Запад будет делать все, чтобы такие провокационные мысли, если они есть в руководстве Израиля, остались мыслями, а лучше были бы забыты", - добавил министр.Лавров подчеркнул, что Россия делает все для того, чтобы "эту ситуацию успокоить".
https://ria.ru/20240707/izrail-1957956524.html
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РИА Новости
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в мире, израиль, сша, иран, сергей лавров, хезболла, оон, россия
В мире, Израиль, США, Иран, Сергей Лавров, Хезболла, ООН, Россия
Лавров не исключил, что Израиль хочет вовлечь США в эскалацию с Ираном
Лавров: есть ощущение, что Израиль хочет вовлечь США в эскалацию с Ираном
ООН, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, есть ощущение, что Израиль хочет вовлечь США в эскалацию с Ираном, Россия надеется, что Запад будет делать все, чтобы такие провокационные мысли, если они есть, были забыты.
«
"Ощущение такое, что их хотят спровоцировать на полномасштабное вовлечение "Хезболлы
". Целью такой провокации, как аналитики предполагают, является привлечь напрямую Соединенные Штаты в участие своими вооруженными силами в этот конфликт", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН
.
"Я очень надеюсь, что Запад будет делать все, чтобы такие провокационные мысли, если они есть в руководстве Израиля, остались мыслями, а лучше были бы забыты", - добавил министр.
Лавров подчеркнул, что Россия делает все для того, чтобы "эту ситуацию успокоить".