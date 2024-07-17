https://ria.ru/20240717/lavrov-1960355578.html

Лавров не исключил, что Израиль хочет вовлечь США в эскалацию с Ираном

Лавров не исключил, что Израиль хочет вовлечь США в эскалацию с Ираном - РИА Новости, 17.07.2024

Лавров не исключил, что Израиль хочет вовлечь США в эскалацию с Ираном

Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, есть ощущение, что Израиль хочет вовлечь США в эскалацию с Ираном, Россия надеется, что Запад будет делать все, чтобы такие... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:44

2024-07-17T20:44

2024-07-17T20:51

в мире

израиль

сша

иран

сергей лавров

хезболла

оон

россия

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960352058_0:75:3032:1781_1920x0_80_0_0_fc33c9a173d63cc44937ac2b6661e672.jpg

ООН, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров заявил, есть ощущение, что Израиль хочет вовлечь США в эскалацию с Ираном, Россия надеется, что Запад будет делать все, чтобы такие провокационные мысли, если они есть, были забыты."Ощущение такое, что их хотят спровоцировать на полномасштабное вовлечение "Хезболлы". Целью такой провокации, как аналитики предполагают, является привлечь напрямую Соединенные Штаты в участие своими вооруженными силами в этот конфликт", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН."Я очень надеюсь, что Запад будет делать все, чтобы такие провокационные мысли, если они есть в руководстве Израиля, остались мыслями, а лучше были бы забыты", - добавил министр.Лавров подчеркнул, что Россия делает все для того, чтобы "эту ситуацию успокоить".

https://ria.ru/20240707/izrail-1957956524.html

израиль

сша

иран

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

Наталья Макарова

Наталья Макарова

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, израиль, сша, иран, сергей лавров, хезболла, оон, россия