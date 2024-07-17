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"Россия бегать не будет": Лавров высказался о переговорах с Западом
"Россия бегать не будет": Лавров высказался о переговорах с Западом - РИА Новости, 17.07.2024
"Россия бегать не будет": Лавров высказался о переговорах с Западом
Если и когда Запад одумается и "переболеет манией превосходства", будет возможен какой-то диалог, но бегать Москва ни за кем не будет, это не в ее традициях,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:43
2024-07-17T20:43
2024-07-17T20:51
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Если и когда Запад одумается и "переболеет манией превосходства", будет возможен какой-то диалог, но бегать Москва ни за кем не будет, это не в ее традициях, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Это поразительно, Евросоюз, который создавался для того, чтобы обеспечивать благосостояние всех участников, стабильность обеспечивать, сейчас полностью превратился в придаток НАТО. И не менее агрессивно, может быть иногда даже более агрессивно требуют нанести России поражение. Вот, какой тут стратегический диалог может (быть - ред.), и любой другой диалог, хотя повторю, если и когда наши коллеги одумаются, переболеют вот этой манией превосходства, собственного величия, собственной безнаказанности. Сядем поговорим, послушаем, что они нам скажут, но бегать и уговаривать, это не в наших традициях", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН.
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"Россия бегать не будет": Лавров высказался о переговорах с Западом
Лавров: Россия готова поговорить с Западом, а бегать за кем-то не будет