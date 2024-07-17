https://ria.ru/20240717/lavrov-1960355091.html

Россия будет готова работать с любым президентом США, заявил Лавров

Россия будет готова работать с любым президентом США, заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2024

Россия будет готова работать с любым президентом США, заявил Лавров

Россия будет готова работать с любым американским президентом, которого выберет народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:40

2024-07-17T20:40

2024-07-17T20:48

россия

сша

сергей лавров

оон

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Россия будет готова работать с любым американским президентом, которого выберет народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Еще раз хочу сказать. Мы будем работать, будем готовы работать с любым американским лидером, которого изберет американский народ и который, лидер, будет готов к равноправному, взаимоуважительному диалогу", - сказал Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке."Еще раз напомню, что в период администрации (Дональда) Трампа, несмотря на очень серьезные санкции, диалог все-таки был и это в любом случае полезно", - добавил Лавров.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960355466.html

россия

сша

нью-йорк (город)

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россия, сша, сергей лавров, оон, нью-йорк (город)