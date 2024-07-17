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Россия будет готова работать с любым президентом США, заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2024
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20:40 17.07.2024 (обновлено: 20:48 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960355091.html
Россия будет готова работать с любым президентом США, заявил Лавров
Россия будет готова работать с любым президентом США, заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2024
Россия будет готова работать с любым президентом США, заявил Лавров
Россия будет готова работать с любым американским президентом, которого выберет народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:40
2024-07-17T20:48
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сергей лавров
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Россия будет готова работать с любым американским президентом, которого выберет народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Еще раз хочу сказать. Мы будем работать, будем готовы работать с любым американским лидером, которого изберет американский народ и который, лидер, будет готов к равноправному, взаимоуважительному диалогу", - сказал Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке."Еще раз напомню, что в период администрации (Дональда) Трампа, несмотря на очень серьезные санкции, диалог все-таки был и это в любом случае полезно", - добавил Лавров.
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россия, сша, сергей лавров, оон, нью-йорк (город)
Россия, США, Сергей Лавров, ООН, Нью-Йорк (город)
Россия будет готова работать с любым президентом США, заявил Лавров

Лавров: РФ будет готова работать с любым президентом США, которого выберет народ

© РИА Новости / МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / МИД РФ
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Россия будет готова работать с любым американским президентом, которого выберет народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Еще раз хочу сказать. Мы будем работать, будем готовы работать с любым американским лидером, которого изберет американский народ и который, лидер, будет готов к равноправному, взаимоуважительному диалогу", - сказал Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке.
«
"Еще раз напомню, что в период администрации (Дональда) Трампа, несмотря на очень серьезные санкции, диалог все-таки был и это в любом случае полезно", - добавил Лавров.
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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РоссияСШАСергей ЛавровООННью-Йорк (город)
 
 
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