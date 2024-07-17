https://ria.ru/20240717/lavrov-1960355091.html
Россия будет готова работать с любым президентом США, заявил Лавров
Россия будет готова работать с любым президентом США, заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2024
Россия будет готова работать с любым президентом США, заявил Лавров
Россия будет готова работать с любым американским президентом, которого выберет народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:40
2024-07-17T20:40
2024-07-17T20:48
россия
сша
сергей лавров
оон
нью-йорк (город)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950613050_0:0:2970:1670_1920x0_80_0_0_31f0118207a27a0bd1563277d0ef2d9a.jpg
ООН, 17 июл - РИА Новости. Россия будет готова работать с любым американским президентом, которого выберет народ, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Еще раз хочу сказать. Мы будем работать, будем готовы работать с любым американским лидером, которого изберет американский народ и который, лидер, будет готов к равноправному, взаимоуважительному диалогу", - сказал Лавров журналистам на пресс-конференции по итогам заседания Совбеза ООН в Нью-Йорке."Еще раз напомню, что в период администрации (Дональда) Трампа, несмотря на очень серьезные санкции, диалог все-таки был и это в любом случае полезно", - добавил Лавров.
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960355466.html
россия
сша
нью-йорк (город)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/06/05/1950613050_0:0:2732:2048_1920x0_80_0_0_f0a5ad4101c09b8b6ef6a86469926e30.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
россия, сша, сергей лавров, оон, нью-йорк (город)
Россия, США, Сергей Лавров, ООН, Нью-Йорк (город)
Россия будет готова работать с любым президентом США, заявил Лавров
Лавров: РФ будет готова работать с любым президентом США, которого выберет народ