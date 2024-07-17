https://ria.ru/20240717/lavrov-1960354655.html

"Ничего существенного": Лавров прокомментировал разговоры США и России

"Ничего существенного": Лавров прокомментировал разговоры США и России - РИА Новости, 17.07.2024

"Ничего существенного": Лавров прокомментировал разговоры США и России

Вашингтон и Москва ведут эпизодические разговоры, но ничего существенного в них не наблюдается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:39

2024-07-17T20:39

2024-07-17T20:48

сша

россия

в мире

москва

вашингтон (штат)

сергей лавров

центральное разведывательное управление (цру)

служба внешней разведки российской федерации (свр россии)

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ООН, 17 июл — РИА Новости. Вашингтон и Москва ведут эпизодические разговоры, но ничего существенного в них не наблюдается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Есть эпизодические разговоры: по телефону, вот глава ЦРУ Бернс встречался с директором СВР в прошлом году на нейтральной территории. Есть некоторые телефонные разговоры на разных уровнях, но ничего существенного там мы не наблюдаем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН.

https://ria.ru/20240717/orban-1960351099.html

сша

россия

москва

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сша, россия, в мире, москва, вашингтон (штат), сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), оон