https://ria.ru/20240717/lavrov-1960354655.html
"Ничего существенного": Лавров прокомментировал разговоры США и России
"Ничего существенного": Лавров прокомментировал разговоры США и России - РИА Новости, 17.07.2024
"Ничего существенного": Лавров прокомментировал разговоры США и России
Вашингтон и Москва ведут эпизодические разговоры, но ничего существенного в них не наблюдается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:39
2024-07-17T20:39
2024-07-17T20:48
сша
россия
в мире
москва
вашингтон (штат)
сергей лавров
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878357_0:320:3072:2048_1920x0_80_0_0_ae64b42b4862e4f9f4d22e1d7ac1b1ba.jpg
ООН, 17 июл — РИА Новости. Вашингтон и Москва ведут эпизодические разговоры, но ничего существенного в них не наблюдается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Есть эпизодические разговоры: по телефону, вот глава ЦРУ Бернс встречался с директором СВР в прошлом году на нейтральной территории. Есть некоторые телефонные разговоры на разных уровнях, но ничего существенного там мы не наблюдаем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН.
https://ria.ru/20240717/orban-1960351099.html
сша
россия
москва
вашингтон (штат)
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
2024
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/01/15/1768878357_341:0:3072:2048_1920x0_80_0_0_c1dbef930981daf8891aef99a433e061.jpg
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
сша, россия, в мире, москва, вашингтон (штат), сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), оон
США, Россия, В мире, Москва, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ООН
"Ничего существенного": Лавров прокомментировал разговоры США и России
Лавров: США и РФ ведут эпизодические диалоги, но ничего существенного там нет