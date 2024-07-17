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"Ничего существенного": Лавров прокомментировал разговоры США и России - РИА Новости, 17.07.2024
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20:39 17.07.2024 (обновлено: 20:48 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960354655.html
"Ничего существенного": Лавров прокомментировал разговоры США и России
"Ничего существенного": Лавров прокомментировал разговоры США и России - РИА Новости, 17.07.2024
"Ничего существенного": Лавров прокомментировал разговоры США и России
Вашингтон и Москва ведут эпизодические разговоры, но ничего существенного в них не наблюдается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:39
2024-07-17T20:48
сша
россия
в мире
москва
вашингтон (штат)
сергей лавров
центральное разведывательное управление (цру)
служба внешней разведки российской федерации (свр россии)
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ООН, 17 июл — РИА Новости. Вашингтон и Москва ведут эпизодические разговоры, но ничего существенного в них не наблюдается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Есть эпизодические разговоры: по телефону, вот глава ЦРУ Бернс встречался с директором СВР в прошлом году на нейтральной территории. Есть некоторые телефонные разговоры на разных уровнях, но ничего существенного там мы не наблюдаем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН.
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сша
россия
москва
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сша, россия, в мире, москва, вашингтон (штат), сергей лавров, центральное разведывательное управление (цру), служба внешней разведки российской федерации (свр россии), оон
США, Россия, В мире, Москва, Вашингтон (штат), Сергей Лавров, Центральное разведывательное управление (ЦРУ), Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России), ООН
"Ничего существенного": Лавров прокомментировал разговоры США и России

Лавров: США и РФ ведут эпизодические диалоги, но ничего существенного там нет

© РИА Новости / Павел Бедняков | Перейти в медиабанкФлаги России и США
Флаги России и США - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Павел Бедняков
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ООН, 17 июл — РИА Новости. Вашингтон и Москва ведут эпизодические разговоры, но ничего существенного в них не наблюдается, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
«
"Есть эпизодические разговоры: по телефону, вот глава ЦРУ Бернс встречался с директором СВР в прошлом году на нейтральной территории. Есть некоторые телефонные разговоры на разных уровнях, но ничего существенного там мы не наблюдаем", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН.
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СШАРоссияВ миреМоскваВашингтон (штат)Сергей ЛавровЦентральное разведывательное управление (ЦРУ)Служба внешней разведки Российской Федерации (СВР России)ООН
 
 
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