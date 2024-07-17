https://ria.ru/20240717/lavrov-1960354557.html
При Трампе диалог с США существовал, несмотря на санкции, заявил Лавров
При Трампе диалог с США существовал, несмотря на санкции, заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2024
При Трампе диалог с США существовал, несмотря на санкции, заявил Лавров
Именно во время президентства Дональда Трампа началась санкционная война против России, но при этом диалог между Вашингтоном и Москвой сохранялся, заявил глава... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:38
2024-07-17T20:38
2024-07-17T20:42
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Именно во время президентства Дональда Трампа началась санкционная война против России, но при этом диалог между Вашингтоном и Москвой сохранялся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Именно в период президентства Трампа началась санкционная война. Начал ее (президент Барак - ред.) Обама, справедливости ради скажем, но при Трампе санкций стало больше и экономических, и дипломатических, но в тот период, как я уже сказал, шел диалог между нами и Вашингтоном на высшем и высоком уровне. Сейчас такого диалога нет", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, нью-йорк (город)
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ООН, Нью-Йорк (город)
При Трампе диалог с США существовал, несмотря на санкции, заявил Лавров
Лавров: при Трампе началась санкционная война, но при этом диалог сохранялся