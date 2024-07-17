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При Трампе диалог с США существовал, несмотря на санкции, заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2024
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20:38 17.07.2024 (обновлено: 20:42 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960354557.html
При Трампе диалог с США существовал, несмотря на санкции, заявил Лавров
При Трампе диалог с США существовал, несмотря на санкции, заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2024
При Трампе диалог с США существовал, несмотря на санкции, заявил Лавров
Именно во время президентства Дональда Трампа началась санкционная война против России, но при этом диалог между Вашингтоном и Москвой сохранялся, заявил глава... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:38
2024-07-17T20:42
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Именно во время президентства Дональда Трампа началась санкционная война против России, но при этом диалог между Вашингтоном и Москвой сохранялся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Именно в период президентства Трампа началась санкционная война. Начал ее (президент Барак - ред.) Обама, справедливости ради скажем, но при Трампе санкций стало больше и экономических, и дипломатических, но в тот период, как я уже сказал, шел диалог между нами и Вашингтоном на высшем и высоком уровне. Сейчас такого диалога нет", - сказал Лавров на пресс-конференции.
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в мире, сша, россия, дональд трамп, сергей лавров, министерство иностранных дел российской федерации (мид рф), оон, нью-йорк (город)
В мире, США, Россия, Дональд Трамп, Сергей Лавров, Министерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ), ООН, Нью-Йорк (город)
При Трампе диалог с США существовал, несмотря на санкции, заявил Лавров

Лавров: при Трампе началась санкционная война, но при этом диалог сохранялся

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Именно во время президентства Дональда Трампа началась санкционная война против России, но при этом диалог между Вашингтоном и Москвой сохранялся, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Именно в период президентства Трампа началась санкционная война. Начал ее (президент Барак - ред.) Обама, справедливости ради скажем, но при Трампе санкций стало больше и экономических, и дипломатических, но в тот период, как я уже сказал, шел диалог между нами и Вашингтоном на высшем и высоком уровне. Сейчас такого диалога нет", - сказал Лавров на пресс-конференции.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Россия будет готова работать с любым президентом США, заявил Лавров
Вчера, 20:40
 
В миреСШАРоссияДональд ТрампСергей ЛавровМинистерство иностранных дел Российской Федерации (МИД РФ)ООННью-Йорк (город)
 
 
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