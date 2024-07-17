https://ria.ru/20240717/lavrov-1960353005.html

Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине - РИА Новости, 17.07.2024

Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине

Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:27

2024-07-17T20:27

2024-07-17T20:37

россия

украина

в мире

сергей лавров

оон

европа

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960352058_0:75:3032:1781_1920x0_80_0_0_fc33c9a173d63cc44937ac2b6661e672.jpg

ООН, 17 июл - РИА Новости. Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности предохранители от двойного толкования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы к переговорам, но, учитывая печальный опыт разговоров и консультаций с Западом и украинцами... Тот договор, который, я надеюсь, на каком-то этапе по европейской безопасности будет достигнут, и в этом контексте будет урегулирован украинский кризис", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН."Мы, конечно, будем очень тщательно смотреть на формулировки и будем в этот документ закладывать предохранители от повторных нечистоплотных, недоговороспособных интерпретаций", - добавил министр.

https://ria.ru/20240717/souchastniki-1960319016.html

россия

украина

европа

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

россия, украина, в мире, сергей лавров, оон, европа