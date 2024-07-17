https://ria.ru/20240717/lavrov-1960353005.html
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:27
2024-07-17T20:27
2024-07-17T20:37
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе, будет закладывать в любой возможный будущий договор по европейской безопасности предохранители от двойного толкования, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров."Мы готовы к переговорам, но, учитывая печальный опыт разговоров и консультаций с Западом и украинцами... Тот договор, который, я надеюсь, на каком-то этапе по европейской безопасности будет достигнут, и в этом контексте будет урегулирован украинский кризис", - сказал Лавров в ходе пресс-конференции по итогам заседания СБ ООН."Мы, конечно, будем очень тщательно смотреть на формулировки и будем в этот документ закладывать предохранители от повторных нечистоплотных, недоговороспособных интерпретаций", - добавил министр.
https://ria.ru/20240717/souchastniki-1960319016.html
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россия, украина, в мире, сергей лавров, оон, европа
Россия, Украина, В мире, Сергей Лавров, ООН, Европа
Лавров заявил о готовности России к переговорам по Украине
Лавров: Россия готова к переговорам по Украине и вопросам безопасности в Европе