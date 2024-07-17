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Лавров: в инициативах по Украине Запад не упоминает первопричины кризиса - РИА Новости, 17.07.2024
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20:18 17.07.2024 (обновлено: 20:55 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960351847.html
Лавров: в инициативах по Украине Запад не упоминает первопричины кризиса
Лавров: в инициативах по Украине Запад не упоминает первопричины кризиса - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров: в инициативах по Украине Запад не упоминает первопричины кризиса
Запад, в отличие от Китая, в своих инициативах по Украине не говорит о первопричинах конфликта, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:18
2024-07-17T20:55
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Запад, в отличие от Китая, в своих инициативах по Украине не говорит о первопричинах конфликта, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Это уже касается содержания диалога, заключается в том, что Китай очень четко обозначил еще в своей первой инициативе необходимость начать с рассмотрения первопричин нынешнего кризиса в Европе и заняться выработкой договоренностей об устранении этих причин", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН.Он отметил, что "никто в рамках Копенгагенских вот этих встреч, в рамках Бюргенштока, вообще не упоминал первопричины".Кроме того, Лавров подчеркнул, что ряд стран, включая Китай и Бразилию, выступают за то, чтобы провести мирную конференцию на основах и принципах, которые будут приемлемы для всех сторон, при этом, говоря о мирном решении конфликта на Украине, все говорят именно про конференцию в Бюргенштоке, но инициативы Китая никто не упоминает.Глава российского МИД также напомнил, что первопричин у конфликта на Украине много, это и госпереворот, и запрет русского языка, невыполнение Минских договоренностей.Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Москве заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Из 91 участника встречи итоговое коммюнике поддержали только 76. Позже свои подписи отозвали три страны.Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что конференция по Украине в Швейцарии станет продолжением встреч в "копенгагенском формате", которые себя дискредитировали и зашли в тупик.Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960350852.html
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украина, китай, сергей лавров, в мире, россия, мария захарова, оон, владимир путин
Украина, Китай, Сергей Лавров, В мире, Россия, Мария Захарова, ООН, Владимир Путин
Лавров: в инициативах по Украине Запад не упоминает первопричины кризиса

Лавров: Запад не говорит в своих инициативах по Украине о первопричинах кризиса

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров. Архивное фото
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Запад, в отличие от Китая, в своих инициативах по Украине не говорит о первопричинах конфликта, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Это уже касается содержания диалога, заключается в том, что Китай очень четко обозначил еще в своей первой инициативе необходимость начать с рассмотрения первопричин нынешнего кризиса в Европе и заняться выработкой договоренностей об устранении этих причин", - сказал Лавров на пресс-конференции по итогам визита в США в рамках председательства России в Совбезе ООН.
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Запад взял курс на продавливание плана Зеленского, заявил Лавров
Вчера, 20:13
Он отметил, что "никто в рамках Копенгагенских вот этих встреч, в рамках Бюргенштока, вообще не упоминал первопричины".
Кроме того, Лавров подчеркнул, что ряд стран, включая Китай и Бразилию, выступают за то, чтобы провести мирную конференцию на основах и принципах, которые будут приемлемы для всех сторон, при этом, говоря о мирном решении конфликта на Украине, все говорят именно про конференцию в Бюргенштоке, но инициативы Китая никто не упоминает.
Глава российского МИД также напомнил, что первопричин у конфликта на Украине много, это и госпереворот, и запрет русского языка, невыполнение Минских договоренностей.
Конференция по Украине прошла в швейцарском Бюргенштоке 15-16 июня. В Москве заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. Из 91 участника встречи итоговое коммюнике поддержали только 76. Позже свои подписи отозвали три страны.
Официальный представитель МИД РФ Мария Захарова заявляла, что конференция по Украине в Швейцарии станет продолжением встреч в "копенгагенском формате", которые себя дискредитировали и зашли в тупик.
Россия начала специальную военную операцию на Украине 24 февраля 2022 года. Президент РФ Владимир Путин назвал ее целью "защиту людей, которые на протяжении восьми лет подвергаются издевательствам, геноциду со стороны киевского режима". Он отметил, что спецоперация – вынужденная мера, России "не оставили никаких шансов поступить иначе, риски в сфере безопасности создали такие, что другими средствами реагировать было невозможно".
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Лавров назвал условия для завершения конфликта на Украине
Вчера, 20:53
 
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