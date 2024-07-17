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Запад взял курс на продавливание плана Зеленского, заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2024
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20:13 17.07.2024 (обновлено: 21:22 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960350852.html
Запад взял курс на продавливание плана Зеленского, заявил Лавров
Запад взял курс на продавливание плана Зеленского, заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2024
Запад взял курс на продавливание плана Зеленского, заявил Лавров
Запад пытается продавить план Владимира Зеленского всеми возможными способами, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после заседания в Совбезе... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:13
2024-07-17T21:22
сергей лавров
в мире
россия
владимир зеленский
оон
украина
донецкая народная республика
дмитрий песков
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ООН, 17 июл — РИА Новости. Запад пытается продавить план Владимира Зеленского всеми возможными способами, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после заседания в Совбезе ООН."Взят курс на продавливание любой ценой так называемого плана Зеленского, который имеет ярко выраженную форму ультиматума", — подчеркнул он.Так он ответил на вопрос о возможности участия России во втором саммите по украинскому конфликту и об итогах прошедшей конференции в Швейцарии.Лавров также отметил, что Запад в своих инициативах по Украине не говорит о первопричинах конфликта. Он напомнил, что предпосылок было много — это и госпереворот, и запрет русского языка, и невыполнение Минских договоренностей.Министр подчеркнул, что ряд стран, включая Китай и Бразилию, выступают за то, чтобы провести мирную конференцию на основах и принципах, которые будут приемлемы для всех сторон. При этом, говоря о решении конфликта, все акцентируют внимание на саммите в швейцарском Бюргенштоке, однако инициативы Пекина никто не упоминает, добавил он.По словам Лаврова, урегулирование этого кризиса должно учитывать реалии на земле. При этом для окончания конфликта необходимо, чтобы Запад перестал накачивать Киев оружием, отметил он. Министр также подчеркнул, что вопрос новых регионов, которые вошли в состав России в результате референдумов, "не обсуждается".&quot;Мы при всех обстоятельствах не можем оставить людей. Там еще не все территории освобождены. Но мы не можем оставить людей, которые проголосовали за возвращение в Россию, под гнетом режима, который истребляет все русское&quot;, — сказал он.Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице Анкаре сообщил РИА Новости, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине пока нет, но в качестве одного из возможных вариантов рассматривается Саудовская Аравия.Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможности переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Украинские власти обсуждали свои предложения на конференции в Швейцарии 15-16 июня, но, как заявили в МИД России, саммит был провальным.В середине ноября 2022 года Зеленский, обращаясь к участникам саммита G20, озвучил "план достижения мира" из десяти пунктов. В список его предложений вошли обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания конфликта.Как отмечал Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшних реалий с вхождением в состав России новых регионов, не может претендовать на то, чтобы быть мирным.
https://ria.ru/20240710/mid-1958816666.html
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сергей лавров, в мире, россия, владимир зеленский, оон, украина, донецкая народная республика, дмитрий песков, большая двадцатка
Сергей Лавров, В мире, Россия, Владимир Зеленский, ООН, Украина, Донецкая Народная Республика, Дмитрий Песков, Большая двадцатка
Запад взял курс на продавливание плана Зеленского, заявил Лавров

Лавров заявил, что Запад взял курс на продавливание плана Зеленского любой ценой

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН
Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
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Министр иностранных дел России Сергей Лавров во время пресс-конференции в штаб-квартире ООН. Архивное фото
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ООН, 17 июл — РИА Новости. Запад пытается продавить план Владимира Зеленского всеми возможными способами, заявил глава МИД Сергей Лавров на пресс-конференции после заседания в Совбезе ООН.
«
"Взят курс на продавливание любой ценой так называемого плана Зеленского, который имеет ярко выраженную форму ультиматума", — подчеркнул он.
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Так он ответил на вопрос о возможности участия России во втором саммите по украинскому конфликту и об итогах прошедшей конференции в Швейцарии.
Лавров также отметил, что Запад в своих инициативах по Украине не говорит о первопричинах конфликта. Он напомнил, что предпосылок было много — это и госпереворот, и запрет русского языка, и невыполнение Минских договоренностей.
Министр подчеркнул, что ряд стран, включая Китай и Бразилию, выступают за то, чтобы провести мирную конференцию на основах и принципах, которые будут приемлемы для всех сторон. При этом, говоря о решении конфликта, все акцентируют внимание на саммите в швейцарском Бюргенштоке, однако инициативы Пекина никто не упоминает, добавил он.
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По словам Лаврова, урегулирование этого кризиса должно учитывать реалии на земле. При этом для окончания конфликта необходимо, чтобы Запад перестал накачивать Киев оружием, отметил он. Министр также подчеркнул, что вопрос новых регионов, которые вошли в состав России в результате референдумов, "не обсуждается".
«

"Мы при всех обстоятельствах не можем оставить людей. Там еще не все территории освобождены. Но мы не можем оставить людей, которые проголосовали за возвращение в Россию, под гнетом режима, который истребляет все русское", — сказал он.

Ранее информированный дипломатический источник в турецкой столице Анкаре сообщил РИА Новости, что конкретной информации по дате и месту очередной конференции по Украине пока нет, но в качестве одного из возможных вариантов рассматривается Саудовская Аравия.
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Пресс-секретарь президента Дмитрий Песков уточнял, что Путин не отвергает возможности переговоров с Украиной, поскольку там есть другие легитимные органы власти. Однако Киев на законодательном уровне ввел запрет на них и отверг мирные предложения Москвы. Украинские власти обсуждали свои предложения на конференции в Швейцарии 15-16 июня, но, как заявили в МИД России, саммит был провальным.
В середине ноября 2022 года Зеленский, обращаясь к участникам саммита G20, озвучил "план достижения мира" из десяти пунктов. В список его предложений вошли обеспечение радиационной, ядерной, продовольственной и энергетической безопасности, освобождение всех пленных, восстановление территориальной целостности Украины, вывод российских войск и прекращение боевых действий, возвращение справедливости, противодействие экоциду, недопущение эскалации, фиксация окончания конфликта.
Как отмечал Дмитрий Песков, план, который не учитывает сегодняшних реалий с вхождением в состав России новых регионов, не может претендовать на то, чтобы быть мирным.
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