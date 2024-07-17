https://ria.ru/20240717/lavrov-1960343457.html

Лавров провел переговоры с главой МИД Ливана на полях ООН

Лавров провел переговоры с главой МИД Ливана на полях ООН - РИА Новости, 17.07.2024

Лавров провел переговоры с главой МИД Ливана на полях ООН

Глава МИД Сергей Лавров провел встречу со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:35

2024-07-17T19:35

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НЬЮ-ЙОРК (ООН), 17 июл — РИА Новости. Глава МИД Сергей Лавров провел встречу со своим ливанским коллегой Абдаллой Бу Хабибом в штаб-квартире ООН в Нью-Йорке. Ранее сегодня министр выступил на заседании Совбеза, посвященном ситуации на Ближнем Востоке. Среди прочего он заявил, что под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию с Израилем оказались другие его соседи, в частности Ливан. Лавров отдельно подчеркнул ежедневный рост напряжения на "голубой линии", разделяющей две страны.Глава МИД также отметил, что передача Израилю вооружений со стороны США делает их прямыми соучастниками конфликта, как и в ситуации на Украине. По его словам, если Вашингтон прекратит поддержку Тель-Авива, кровопролитие в Газе остановится. Тем не менее Соединенные Штаты или не хотят, или не могут этого сделать.Ситуация на границе между Израилем и Ливаном обострилась после начала военных действий Тель-Авива в Газе в октябре 2023 года. ЦАХАЛ и бойцы ливанской "Хезболлы" ежедневно обстреливают позиции друг друга в районах вдоль границы.Как писала газета Politico со ссылкой на разведданные США, масштабное столкновение между Израилем и "Хезболлой" может начаться в течение ближайших нескольких недель, если еврейское государство и ХАМАС не добьются заключения сделки о прекращении огня в секторе Газа.Кроме того, ЦАХАЛ 18 июня заявил об утверждении планов боевых действий для наступления в Ливане. После этого глава МИД Израиля Исраэль Кац пригрозил серьезным ущербом этой стране и уничтожением "Хезболлы" в случае развязывания полномасштабной войны. Он также подчеркнул, что Тель-Авив близок к моменту принятия решения, которое изменит ситуацию на северном фронте.

https://ria.ru/20240716/livan-1960123596.html

https://ria.ru/20240703/izrail-1957154056.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, нью-йорк (город), венгрия, сергей лавров, оон