https://ria.ru/20240717/lavrov-1960331814.html

Израиль наращивает строительство незаконных поселений, заявил Лавров

Израиль наращивает строительство незаконных поселений, заявил Лавров - РИА Новости, 17.07.2024

Израиль наращивает строительство незаконных поселений, заявил Лавров

Израиль не только не снижает, но и наращивает строительство незаконных поселений вразрез с требованиями резолюции СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:40

2024-07-17T18:40

2024-07-17T18:40

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Израиль не только не снижает, но и наращивает строительство незаконных поселений вразрез с требованиями резолюции СБ ООН, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "Вразрез с требованиями резолюции 2334, Израиль не только не снижает, но и наращивает строительство незаконных поселений", - сказал Лавров в ходе заседания СБ ООН по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Министр подчеркнул, что помимо экспроприаций земель, разрушения домов палестинцев, практикуется ретроспективная легализация поселенческих форпостов, сооружение которых признано противоправным даже с точки зрения израильского законодательства. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960330727.html

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960320587.html

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в мире, израиль, россия, ближний восток, сергей лавров, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, армия обороны израиля (цахал)