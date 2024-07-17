https://ria.ru/20240717/lavrov-1960330878.html

Две женщины попытались прервать выступление Лаврова в ООН

Две женщины попытались прервать выступление Лаврова в ООН - РИА Новости, 17.07.2024

Две женщины попытались прервать выступление Лаврова в ООН

Две женщины попытались прервать выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН, они были выпровожены охраной из зала заседаний, передает... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:37

2024-07-17T18:37

2024-07-17T21:40

в мире

израиль

ближний восток

рафах (провинция)

сергей лавров

оон

хамас

обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

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ООН, 17 июл — РИА Новости. Две женщины попытались прервать выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН, они были выпровожены охраной из зала заседаний, передает корреспондент РИА Новости. В среду в СБ ООН проходят открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Председательствует Лавров. Как только российский министр начал зачитывать свою речь, в той части зала СБ ООН, куда открыт доступ журналистам, встали две женщины и начали выкрикивать "народ Израиля жив". "Я не понимаю, вы почетче скажите, почетче, а то не понимаю. Кто-нибудь один скажите ясно, что вы хотите. Не хотите? Ну хорошо", — ответил Лавров на выкрики из зала, видимо, не расслышав призывы женщин. Охранники, находящиеся в зале, оперативно подошли к женщинам и попросили их покинуть зал — те возражать не стали и в сопровождении правоохранителей вышли. После инцидента заседание продолжилось. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.

https://ria.ru/20240118/izrail-1922092145.html

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960327358.html

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960320587.html

https://ria.ru/20240229/lavrov-1930302073.html

израиль

ближний восток

рафах (провинция)

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

"Я не понимаю, вы почетче скажите" – Лавров в Совбезе ООН ответил активистам "Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите, почетче"В ходе выступления Лаврова в Совбезе ООН 2 женщины начали что-то выкрикивать. Никто, включая министра, не понял, чего они хотят. Охрана буйных активисток быстро успокоила. 2024-07-17T18:37 true PT0M23S

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, израиль, ближний восток, рафах (провинция), сергей лавров, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году