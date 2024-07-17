https://ria.ru/20240717/lavrov-1960330878.html
Две женщины попытались прервать выступление Лаврова в ООН
Две женщины попытались прервать выступление Лаврова в ООН - РИА Новости, 17.07.2024
Две женщины попытались прервать выступление Лаврова в ООН
Две женщины попытались прервать выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН, они были выпровожены охраной из зала заседаний, передает... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:37
2024-07-17T18:37
2024-07-17T21:40
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израиль
ближний восток
рафах (провинция)
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оон
хамас
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 17 июл — РИА Новости. Две женщины попытались прервать выступление главы МИД России Сергея Лаврова на заседании СБ ООН, они были выпровожены охраной из зала заседаний, передает корреспондент РИА Новости. В среду в СБ ООН проходят открытые дебаты министерского уровня по ситуации на Ближнем Востоке, включая палестинский вопрос. Председательствует Лавров. Как только российский министр начал зачитывать свою речь, в той части зала СБ ООН, куда открыт доступ журналистам, встали две женщины и начали выкрикивать "народ Израиля жив". "Я не понимаю, вы почетче скажите, почетче, а то не понимаю. Кто-нибудь один скажите ясно, что вы хотите. Не хотите? Ну хорошо", — ответил Лавров на выкрики из зала, видимо, не расслышав призывы женщин. Охранники, находящиеся в зале, оперативно подошли к женщинам и попросили их покинуть зал — те возражать не стали и в сопровождении правоохранителей вышли. После инцидента заседание продолжилось. Израиль 7 октября 2023 года подвергся беспрецедентной по масштабу ракетной атаке из сектора Газа. После этого бойцы палестинского движения ХАМАС проникли в приграничные районы, открыв огонь по военным и гражданским, и захватили более 200 заложников. По данным властей, погибли около 1,2 тысячи человек. Армия обороны Израиля начала операцию "Железные мечи" в секторе Газа, включающую удары по гражданским объектам. Израиль объявил о полной блокаде анклава: были остановлены поставки воды, электричества, топлива, продуктов и лекарств. Сектор Газа фактически оказался разделен на южную и северную части. В ночь на 7 мая сухопутные силы Армии обороны Израиля вошли в Рафах, расположенный на границе с Египтом. Сам город считается последним оплотом ХАМАС. МИД РФ призвал стороны прекратить боевые действия. Согласно позиции Москвы, урегулирование возможно лишь на основе утвержденной СБ ООН формулы с созданием палестинского государства в границах 1967 года со столицей в Восточном Иерусалиме.
https://ria.ru/20240118/izrail-1922092145.html
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"Я не понимаю, вы почетче скажите" – Лавров в Совбезе ООН ответил активистам
"Я не понимаю, вы почетче, почетче скажите, почетче"В ходе выступления Лаврова в Совбезе ООН 2 женщины начали что-то выкрикивать. Никто, включая министра, не понял, чего они хотят. Охрана буйных активисток быстро успокоила.
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в мире, израиль, ближний восток, рафах (провинция), сергей лавров, оон, хамас, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Израиль, Ближний Восток, Рафах (провинция), Сергей Лавров, ООН, ХАМАС, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Две женщины попытались прервать выступление Лаврова в ООН
Охрана пресекла попытку двух женщин прервать выступление Лаврова в СБ ООН