https://ria.ru/20240717/lavrov-1960330727.html

Лавров выразил надежду на нормализацию вокруг залива после выборов в Иране

Лавров выразил надежду на нормализацию вокруг залива после выборов в Иране - РИА Новости, 17.07.2024

Лавров выразил надежду на нормализацию вокруг залива после выборов в Иране

По итогам выборов в Иране и после заявлений нового президента страны Масуда Пезешкиана появляется надежда на сближение всех прибрежных стран Персидского залива, РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:37

2024-07-17T18:37

2024-07-17T18:37

в мире

иран

персидский залив

россия

масуд пезешкиан

сергей лавров

оон

https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e8/07/11/1960318610_1052:474:3086:1618_1920x0_80_0_0_88665ccd97a9c33afa557a99bcbaa28d.jpg

ООН, 17 июл - РИА Новости. По итогам выборов в Иране и после заявлений нового президента страны Масуда Пезешкиана появляется надежда на сближение всех прибрежных стран Персидского залива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "После внеочередных выборов в Иране и первых заявлений нового иранского президента Пезешкиана появляется надежда на сближение всех прибрежных стран залива в интересах преодоления застарелых противоречий, недоверия, и в интересах объединения усилий на общеприемлемой основе, чтобы самим без внешнего вмешательства определять параметры взаимной безопасности", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН. По его словам, это так же позволит странам региона совместно работать над палестинским вопросом и выстраивать архитектуру стабильности и добрососедства. Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960327358.html

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960320587.html

иран

персидский залив

россия

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

2024

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Новости

ru-RU

https://ria.ru/docs/about/copyright.html

https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

1920 1080 true

1920 1440 true

1920 1920 true

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

в мире, иран, персидский залив, россия, масуд пезешкиан, сергей лавров, оон