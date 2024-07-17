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Лавров выразил надежду на нормализацию вокруг залива после выборов в Иране - РИА Новости, 17.07.2024
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18:37 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960330727.html
Лавров выразил надежду на нормализацию вокруг залива после выборов в Иране
Лавров выразил надежду на нормализацию вокруг залива после выборов в Иране - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров выразил надежду на нормализацию вокруг залива после выборов в Иране
По итогам выборов в Иране и после заявлений нового президента страны Масуда Пезешкиана появляется надежда на сближение всех прибрежных стран Персидского залива, РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:37
2024-07-17T18:37
в мире
иран
персидский залив
россия
масуд пезешкиан
сергей лавров
оон
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ООН, 17 июл - РИА Новости. По итогам выборов в Иране и после заявлений нового президента страны Масуда Пезешкиана появляется надежда на сближение всех прибрежных стран Персидского залива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров. "После внеочередных выборов в Иране и первых заявлений нового иранского президента Пезешкиана появляется надежда на сближение всех прибрежных стран залива в интересах преодоления застарелых противоречий, недоверия, и в интересах объединения усилий на общеприемлемой основе, чтобы самим без внешнего вмешательства определять параметры взаимной безопасности", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН. По его словам, это так же позволит странам региона совместно работать над палестинским вопросом и выстраивать архитектуру стабильности и добрососедства. Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960327358.html
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в мире, иран, персидский залив, россия, масуд пезешкиан, сергей лавров, оон
В мире, Иран, Персидский залив, Россия, Масуд Пезешкиан, Сергей Лавров, ООН
Лавров выразил надежду на нормализацию вокруг залива после выборов в Иране

Лавров: после выборов в Иране есть надежда на сближение прибрежных стран залива

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 17 июл - РИА Новости. По итогам выборов в Иране и после заявлений нового президента страны Масуда Пезешкиана появляется надежда на сближение всех прибрежных стран Персидского залива, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.
"После внеочередных выборов в Иране и первых заявлений нового иранского президента Пезешкиана появляется надежда на сближение всех прибрежных стран залива в интересах преодоления застарелых противоречий, недоверия, и в интересах объединения усилий на общеприемлемой основе, чтобы самим без внешнего вмешательства определять параметры взаимной безопасности", - сказал Лавров, выступая на заседании Совета безопасности ООН.
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По его словам, это так же позволит странам региона совместно работать над палестинским вопросом и выстраивать архитектуру стабильности и добрососедства.
Глава иранского избиркома Мохсен Эслами 7 июля объявил, что политик-реформатор Масуд Пезешкиан победил во втором туре внеочередных президентских выборов в Иране, набрав 16 384 403 голоса. Его конкурент, представитель консервативного крыла Саид Джалили, получил 13 538 179 голосов. По словам Эслами, всего подсчитан 30 573 931 голос, явка составила 49,8% избирателей.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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В миреИранПерсидский заливРоссияМасуд ПезешкианСергей ЛавровООН
 
 
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