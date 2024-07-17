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Лавров призвал к соблюдению принципа "ни слова о Палестине без Палестины" - РИА Новости, 17.07.2024
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18:32 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960327358.html
Лавров призвал к соблюдению принципа "ни слова о Палестине без Палестины"
Лавров призвал к соблюдению принципа "ни слова о Палестине без Палестины" - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров призвал к соблюдению принципа "ни слова о Палестине без Палестины"
Россия призывает в переговорах по урегулированию палестино-израильского конфликта руководствоваться принципом "ни слова о Палестине - без Палестины", заявил в... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:32
2024-07-17T18:32
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бапор
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Россия призывает в переговорах по урегулированию палестино-израильского конфликта руководствоваться принципом "ни слова о Палестине - без Палестины", заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров. "Убеждены, что палестинцы способны самостоятельно определять свое будущее без вмешательства извне, как бы кому-то не хотелось все решить за них и против их воли. Это касается, кстати, и будущего Газы как неотъемлемой части палестинского государства. Мы все знаем какие закулисные контакты осуществляются, какие планы вынашиваются, которые предрешают будущее устройство и Газы и всего палестинского государства, хотя там (в закулисных переговорах - ред.) о государстве речь практически не идет. Считаю, что все должны уважать принцип "ни слова о Палестине - без Палестины", - сказал Лавров на заседании Совбеза ООН. Он подчеркнул, что Россия выступает за немедленное прекращение огня в секторе Газа, которое сделает возможным освобождение израильских заложников из плена ХАМАС. Он также призвал к обеспечению безопасного и адекватного гуманитарного доступа ко всем пострадавшим и нуждающимся. "Подтверждаем ключевой мандат БАПОР, как уникальной структуры по оказанию помощи палестинцам на оккупированных территориях и в соседних арабских странах. Настаиваем на немедленном прекращении противозаконной поселенческой деятельности. Решение этих неотложных задач создало бы условия для возвращения к мирным переговорам на общепризнанной международно-правовой основе", - добавил министр.
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960319999.html
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960320587.html
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в мире, россия, палестина, сергей лавров, оон, хамас, бапор, обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
В мире, Россия, Палестина, Сергей Лавров, ООН, ХАМАС, БАПОР, Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
Лавров призвал к соблюдению принципа "ни слова о Палестине без Палестины"

Лавров: Россия призывает соблюдать принцип "ни слова о Палестине без Палестины"

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкСергей Лавров
Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
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Сергей Лавров
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Россия призывает в переговорах по урегулированию палестино-израильского конфликта руководствоваться принципом "ни слова о Палестине - без Палестины", заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Убеждены, что палестинцы способны самостоятельно определять свое будущее без вмешательства извне, как бы кому-то не хотелось все решить за них и против их воли. Это касается, кстати, и будущего Газы как неотъемлемой части палестинского государства. Мы все знаем какие закулисные контакты осуществляются, какие планы вынашиваются, которые предрешают будущее устройство и Газы и всего палестинского государства, хотя там (в закулисных переговорах - ред.) о государстве речь практически не идет. Считаю, что все должны уважать принцип "ни слова о Палестине - без Палестины", - сказал Лавров на заседании Совбеза ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Лавров напомнил о предложении Москвы о встрече по Газе
Вчера, 18:07
Он подчеркнул, что Россия выступает за немедленное прекращение огня в секторе Газа, которое сделает возможным освобождение израильских заложников из плена ХАМАС. Он также призвал к обеспечению безопасного и адекватного гуманитарного доступа ко всем пострадавшим и нуждающимся.
"Подтверждаем ключевой мандат БАПОР, как уникальной структуры по оказанию помощи палестинцам на оккупированных территориях и в соседних арабских странах. Настаиваем на немедленном прекращении противозаконной поселенческой деятельности. Решение этих неотложных задач создало бы условия для возвращения к мирным переговорам на общепризнанной международно-правовой основе", - добавил министр.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Лавров: соседи Израиля оказались под угрозой втягивания в конфронтацию
Вчера, 18:09
 
В миреРоссияПалестинаСергей ЛавровООНХАМАСБАПОРОбострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
 
 
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