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Лавров: соседи Израиля оказались под угрозой втягивания в конфронтацию - РИА Новости, 17.07.2024
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18:09 17.07.2024 (обновлено: 18:34 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960320587.html
Лавров: соседи Израиля оказались под угрозой втягивания в конфронтацию
Лавров: соседи Израиля оказались под угрозой втягивания в конфронтацию - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров: соседи Израиля оказались под угрозой втягивания в конфронтацию
Соседи Израиля, в том числе Ливан, оказались под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию с ним, заявил глава МИД России Сергей Лавров. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:09
2024-07-17T18:34
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Соседи Израиля, в том числе Ливан, оказались под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию с ним, заявил глава МИД России Сергей Лавров."Помимо военной операции на оккупированных палестинских территориях, под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию с Израилем оказались и другие его соседи", - сказал Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.Он отдельно подчеркнул ежедневный рост напряжения на "голубой линии", разделяющей Ливан и Израиль. Представители руководства Израиля, как отметил министр, открыто говорят о планах открыть северный фронт, а со стороны "Хезболлы" звучит предупреждение о готовности ответить на вторжение."В Сирии израильские военно-воздушные силы кратно нарастили атаки по территории страны, включая районы Дамаска, Алеппо, Латакии, Голанских высот. Под удары попали ключевые аэропорты и морской порт, игравшие важную роль в доставке срочной гуманитарной помощи, в том числе в рамках реагирования на прошлогоднее тяжёлое землетрясение", - сказал также Лавров.
https://ria.ru/20240717/konflikt-1915630213.html
https://ria.ru/20240717/souchastniki-1960319016.html
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израиль, ливан, в мире, сергей лавров, оон, россия, хезболла
Израиль, Ливан, В мире, Сергей Лавров, ООН, Россия, Хезболла
Лавров: соседи Израиля оказались под угрозой втягивания в конфронтацию

Лавров: соседи Израиля под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Максим Блинов
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Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров . Архивное фото
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Соседи Израиля, в том числе Ливан, оказались под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию с ним, заявил глава МИД России Сергей Лавров.
«
"Помимо военной операции на оккупированных палестинских территориях, под угрозой втягивания в масштабную конфронтацию с Израилем оказались и другие его соседи", - сказал Лавров в ходе заседания Совбеза ООН по ситуации на Ближнем Востоке.
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Он отдельно подчеркнул ежедневный рост напряжения на "голубой линии", разделяющей Ливан и Израиль. Представители руководства Израиля, как отметил министр, открыто говорят о планах открыть северный фронт, а со стороны "Хезболлы" звучит предупреждение о готовности ответить на вторжение.
«
"В Сирии израильские военно-воздушные силы кратно нарастили атаки по территории страны, включая районы Дамаска, Алеппо, Латакии, Голанских высот. Под удары попали ключевые аэропорты и морской порт, игравшие важную роль в доставке срочной гуманитарной помощи, в том числе в рамках реагирования на прошлогоднее тяжёлое землетрясение", - сказал также Лавров.
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