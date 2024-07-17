https://ria.ru/20240717/lavrov-1960319999.html

Лавров напомнил о предложении Москвы о встрече по Газе

Лавров напомнил о предложении Москвы о встрече по Газе - РИА Новости, 17.07.2024

Лавров напомнил о предложении Москвы о встрече по Газе

Предложение Москвы о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на группировки в Газе, остается в силе, если эти игроки будут выступать одним голосом,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:07

2024-07-17T18:07

2024-07-17T18:12

сергей лавров

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обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году

сектор газа

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Предложение Москвы о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на группировки в Газе, остается в силе, если эти игроки будут выступать одним голосом, они смогут помочь преодолеть расколы в палестинских рядах, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Остается в силе наше предложение о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на различные группировки в Газе и на Западном берегу, и которые могут, если будут выступать одним голосом, помочь преодолению расколов в палестинских рядах", - сказал Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960320587.html

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сергей лавров, в мире, москва, россия, оон, нью-йорк (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль