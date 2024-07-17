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Лавров напомнил о предложении Москвы о встрече по Газе - РИА Новости, 17.07.2024
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18:07 17.07.2024 (обновлено: 18:12 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960319999.html
Лавров напомнил о предложении Москвы о встрече по Газе
Лавров напомнил о предложении Москвы о встрече по Газе - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров напомнил о предложении Москвы о встрече по Газе
Предложение Москвы о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на группировки в Газе, остается в силе, если эти игроки будут выступать одним голосом,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:07
2024-07-17T18:12
сергей лавров
в мире
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нью-йорк (город)
обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году
сектор газа
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Предложение Москвы о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на группировки в Газе, остается в силе, если эти игроки будут выступать одним голосом, они смогут помочь преодолеть расколы в палестинских рядах, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров."Остается в силе наше предложение о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на различные группировки в Газе и на Западном берегу, и которые могут, если будут выступать одним голосом, помочь преодолению расколов в палестинских рядах", - сказал Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960320587.html
москва
россия
нью-йорк (город)
сектор газа
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сергей лавров, в мире, москва, россия, оон, нью-йорк (город), обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, сектор газа, израиль
Сергей Лавров, В мире, Москва, Россия, ООН, Нью-Йорк (город), Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 году, Сектор Газа, Израиль
Лавров напомнил о предложении Москвы о встрече по Газе

Лавров: предложение Москвы о встрече по Газе остается в силе

© РИА Новости / Сергей Гунеев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Сергей Гунеев
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров на заседании Совета Безопасности ООН в Нью-Йорке
Читать ria.ru в
ООН, 17 июл - РИА Новости. Предложение Москвы о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на группировки в Газе, остается в силе, если эти игроки будут выступать одним голосом, они смогут помочь преодолеть расколы в палестинских рядах, заявил в среду глава МИД РФ Сергей Лавров.
"Остается в силе наше предложение о встрече всех внешних игроков, которые имеют влияние на различные группировки в Газе и на Западном берегу, и которые могут, если будут выступать одним голосом, помочь преодолению расколов в палестинских рядах", - сказал Лавров на заседании Совета Безопасности ООН.
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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Сергей ЛавровВ миреМоскваРоссияООННью-Йорк (город)Обострение палестино-израильского конфликта в 2023 годуСектор ГазаИзраиль
 
 
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