https://ria.ru/20240717/lavrov-1960147533.html

Лавров выразил надежду на достижение широкого межливийского согласия

Лавров выразил надежду на достижение широкого межливийского согласия - РИА Новости, 17.07.2024

Лавров выразил надежду на достижение широкого межливийского согласия

Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T02:08

2024-07-17T02:08

2024-07-17T02:08

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров в ходе встречи с исполняющим обязанности министра иностранных дел и международного сотрудничества Правительства национального единства (ПНЕ) Ливии Тахером Бауром выразил надежду на достижение широкого межливийского согласия и подчеркнул настрой России на содействие стабилизации в стране. Встреча прошла в Нью-Йорке на полях мероприятий ООН в штаб-квартире всемирной организации. "В ходе обмена мнениями о складывающейся ситуации в Ливии с российской стороны был подчеркнут неизменный настрой на дальнейшее содействие устойчивой стабилизации обстановки в этой стране. Акцентировалась важность обеспечения инклюзивного характера общенационального диалога, нацеленного на сохранение территориальной целостности, единства и суверенитета ливийского государства. В этом контексте выражена надежда на достижение широкого межливийского согласия, необходимого для успешного решения задач переходного периода, включая подготовку к проведению общенациональных выборов", - говорится в комментарии на сайте МИД РФ. Также была отмечена "востребованность консолидации международной поддержки усилиям ливийцев в деле дальнейшего продвижения политического процесса при ведущей роли ООН". Кроме того, стороны подтвердили интерес в налаживании и укреплении взаимовыгодного разнопланового делового сотрудничества.

https://ria.ru/20240717/lavrov-1960143955.html

https://ria.ru/20240516/liviya-1946416600.html

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россия, ливия, нью-йорк (город), сергей лавров, оон, в мире