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Лавров напомнил и.о. главы МИД Ирана о приглашении посетить Россию - РИА Новости, 17.07.2024
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01:20 17.07.2024 (обновлено: 01:21 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/lavrov-1960144943.html
Лавров напомнил и.о. главы МИД Ирана о приглашении посетить Россию
Лавров напомнил и.о. главы МИД Ирана о приглашении посетить Россию - РИА Новости, 17.07.2024
Лавров напомнил и.о. главы МИД Ирана о приглашении посетить Россию
Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил исполняющему обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни о своем приглашении посетить Россию. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T01:20
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил исполняющему обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни о своем приглашении посетить Россию. "Не забудьте, что у вас есть мое приглашение посетить Россию. Выбирайте город - Москва, Астрахань, Мурманск", - сказал министр. Министры проводят встречу на полях мероприятий в штаб-квартире ООН. Лавров ранее прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН. С 1 июля председательство в Совбезе всемирной организации на месяц перешло к России.
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россия, иран, москва, сергей лавров, оон, в мире
Россия, Иран, Москва, Сергей Лавров, ООН, В мире
Лавров напомнил и.о. главы МИД Ирана о приглашении посетить Россию

Лавров напомнил и.о. главы МИД Ирана Али Багери Кяни о приглашении посетить РФ

© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел РФ Сергей Лавров
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Пресс-служба МИД РФ
Перейти в медиабанк
Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров. Архивное фото
Читать ria.ru в
ООН, 17 июл - РИА Новости. Глава МИД РФ Сергей Лавров напомнил исполняющему обязанности министра иностранных дел Ирана Али Багери Кяни о своем приглашении посетить Россию.
«
"Не забудьте, что у вас есть мое приглашение посетить Россию. Выбирайте город - Москва, Астрахань, Мурманск", - сказал министр.
Министры проводят встречу на полях мероприятий в штаб-квартире ООН.
Лавров ранее прибыл в Нью-Йорк, где 16-17 июля будет председательствовать на открытых дебатах министерского уровня Совета Безопасности ООН. С 1 июля председательство в Совбезе всемирной организации на месяц перешло к России.
Встреча Сергея Лаврова и Иньяцио Кассиса в ООН - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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01:05
 
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