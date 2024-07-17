https://ria.ru/20240717/kuzbass-1960213518.html

В Кузбассе уничтожат всех свиней в радиусе пяти километров от очага АЧС

В Кузбассе уничтожат всех свиней в радиусе пяти километров от очага АЧС - РИА Новости, 17.07.2024

В Кузбассе уничтожат всех свиней в радиусе пяти километров от очага АЧС

Все поголовье свиней уничтожат в радиусе 5 километров от очага в Кузбассе, где обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС), сообщает пресс-служба... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:41

2024-07-17T12:41

2024-07-17T12:41

происшествия

здоровье - общество

кемеровская область

гурьевский район

федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)

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КЕМЕРОВО, 17 июл – РИА Новости. Все поголовье свиней уничтожат в радиусе 5 километров от очага в Кузбассе, где обнаружили вирус африканской чумы свиней (АЧС), сообщает пресс-служба правительства Кемеровской области. Председатель правительства региона Андрей Панов в среду сообщал, что вирус выявлен в селе Ур-Бедари Гурьевского района. На территории населенного пункта введен карантин. "В радиусе 5 километров от очага заболевания у населения будет изъято все поголовье свиней для уничтожения. В рамках федерального законодательства владельцы животных получат денежную компенсацию. В радиусе 25 километров от очага выявления заболевания будут проводить мониторинг состояния свиней", – говорится в сообщении. Пресс-служба уточнила, что в населенном пункте, где произошли случаи падежа скота, выставлены санитарные посты. Специалисты Роспотребнадзора исследуют корма, которые давали животным. Правительство рекомендовало жителям содержать свиней в закрытых или надежно огороженных, изолированных местах, не допускать свободного выгула и контакта с другими животными. Кроме того, власти региона посоветовали сделать животным профилактические прививки и проводить своевременные исследования и обработки. Разводчиков также предостерегли от покупки свиней без ветеринарных документов и напомнили им о необходимости использовать сменную одежду, обувь и отдельный инвентарь для ухода за скотом. Африканская чума свиней - заразная вирусная болезнь, относящаяся к числу особо опасных. Для человека АЧС опасности не представляет, но наносит серьезный урон сельскохозяйственной отрасли, так как не поддается лечению и вакцинопрофилактике среди животных. Остановить распространение болезни можно только жесткими карантинными мерами.

https://ria.ru/20240610/tushi-1951991195.html

https://ria.ru/20231006/achs-1900983511.html

кемеровская область

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происшествия, здоровье - общество, кемеровская область, гурьевский район, федеральная служба по надзору в сфере защиты прав потребителей и благополучия человека (роспотребнадзор)