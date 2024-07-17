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Жительнице Кузбасса, из-за которой погиб ребенок, вынесли приговор - РИА Новости, 17.07.2024
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09:22 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/kuzbass-1960172359.html
Жительнице Кузбасса, из-за которой погиб ребенок, вынесли приговор
Жительнице Кузбасса, из-за которой погиб ребенок, вынесли приговор - РИА Новости, 17.07.2024
Жительнице Кузбасса, из-за которой погиб ребенок, вынесли приговор
Жительница поселка Старобачаты Кемеровской области, из-за которой кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку, приговорена к одному году девяти месяцам... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T09:22
2024-07-17T09:22
происшествия
кемеровская область
беловский район
россия
следственный комитет россии (ск рф)
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КЕМЕРОВО, 17 июл – РИА Новости. Жительница поселка Старобачаты Кемеровской области, из-за которой кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку, приговорена к одному году девяти месяцам исправительных работ, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области. В феврале региональное следственное управление СК сообщало, что жительница Старобачат Беловского района взяла с собой знакомую четырёхлетнюю девочку в один из частных домов, за которым она приглядывала в отсутствие хозяев, чтобы покормить собак, живущих в вольере. Женщина вошла в вольер, не закрыв за собой дверь. Одна из собак выбежала и напала на ребенка, девочка скончалась. Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице Беловского района. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку (ч. 1 ст. 109 УК РФ). "Со следствием женщина сотрудничала, полностью признала свою вину в инкриминируемом деянии, в содеянном раскаялась. Приговором суда виновной назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 9 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства", – сообщили в ведомстве.
https://ria.ru/20240712/dagestan-1959347404.html
кемеровская область
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происшествия, кемеровская область, беловский район, россия, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Кемеровская область, Беловский район, Россия, Следственный комитет России (СК РФ)
Жительнице Кузбасса, из-за которой погиб ребенок, вынесли приговор

Жительнице Кузбасса, из-за которой собака загрызла девочку, вынесли приговор

© РИА Новости / Яков АндреевЗал судебных заседаний
Зал судебных заседаний - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Яков Андреев
Зал судебных заседаний. Архивное фото
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КЕМЕРОВО, 17 июл – РИА Новости. Жительница поселка Старобачаты Кемеровской области, из-за которой кавказская овчарка загрызла четырехлетнюю девочку, приговорена к одному году девяти месяцам исправительных работ, сообщает пресс-служба следственного управления Следственного комитета по Кемеровской области.
В феврале региональное следственное управление СК сообщало, что жительница Старобачат Беловского района взяла с собой знакомую четырёхлетнюю девочку в один из частных домов, за которым она приглядывала в отсутствие хозяев, чтобы покормить собак, живущих в вольере. Женщина вошла в вольер, не закрыв за собой дверь. Одна из собак выбежала и напала на ребенка, девочка скончалась.
Собранные следователями Следственного комитета по Кемеровской области доказательства признаны судом достаточными для вынесения приговора жительнице Беловского района. Она признана виновной в причинении смерти по неосторожности малолетнему ребенку (ч. 1 ст. 109 УК РФ).
"Со следствием женщина сотрудничала, полностью признала свою вину в инкриминируемом деянии, в содеянном раскаялась. Приговором суда виновной назначено наказание в виде исправительных работ на срок 1 год 9 месяцев с удержанием из заработной платы 10% в доход государства", – сообщили в ведомстве.
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ПроисшествияКемеровская областьБеловский районРоссияСледственный комитет России (СК РФ)
 
 
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