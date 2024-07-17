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Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг - РИА Новости, 17.07.2024
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Знаки евро и доллара на табло курса валют в Москве - РИА Новости, 1920, 09.03.2020
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть
 
18:22 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/kurs-1960323523.html
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг - РИА Новости, 17.07.2024
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг
Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,45 копейки, до 12,0537 рубля, курс доллара уменьшился на 19,52 копейки, до 88,0872... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:22
2024-07-17T18:22
ситуация с курсами валют и ценами на нефть
экономика
россия
сша
московская биржа
центральный банк рф (цб рф)
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,45 копейки, до 12,0537 рубля, курс доллара уменьшился на 19,52 копейки, до 88,0872 рубля, евро увеличился на 4,09 копейки, до 96,3046 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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экономика, россия, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)
Ситуация с курсами валют и ценами на нефть, Экономика, Россия, США, Московская биржа, Центральный Банк РФ (ЦБ РФ)
Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг

Официальный курс юаня на четверг — 12,05 рубля, доллара — 88,08, евро — 96,30

© РИА Новости / Сергей Пятаков | Перейти в медиабанкЭлектронное табло у пункта обмена валют в Москве
Электронное табло у пункта обмена валют в Москве - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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Электронное табло у пункта обмена валют в Москве. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,45 копейки, до 12,0537 рубля, курс доллара уменьшился на 19,52 копейки, до 88,0872 рубля, евро увеличился на 4,09 копейки, до 96,3046 рубля, следует из данных Банка России.
После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи.
США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.
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Ситуация с курсами валют и ценами на нефтьЭкономикаРоссияСШАМосковская биржаЦентральный Банк РФ (ЦБ РФ)
 
 
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