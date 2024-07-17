https://ria.ru/20240717/kurs-1960323523.html

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг - РИА Новости, 17.07.2024

Опубликованы официальные курсы доллара, евро и юаня на четверг

Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,45 копейки, до 12,0537 рубля, курс доллара уменьшился на 19,52 копейки, до 88,0872... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:22

2024-07-17T18:22

2024-07-17T18:22

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Официальный курс юаня к рублю, установленный ЦБ РФ на четверг, вырос на 0,45 копейки, до 12,0537 рубля, курс доллара уменьшился на 19,52 копейки, до 88,0872 рубля, евро увеличился на 4,09 копейки, до 96,3046 рубля, следует из данных Банка России. После санкций США на Мосбиржу ЦБ РФ с 13 июня устанавливает официальные курсы доллара и евро в рабочие дни на основании отчетности банков и информации внебиржевых торгов. При этом курс юаня по-прежнему определяется по рыночному курсу Московской биржи. США 12 июня расширили санкции против России, включив туда Мосбиржу. На этом фоне биржевые торги долларом и евро были приостановлены и перенесены на внебиржевой рынок.

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экономика, россия, сша, московская биржа, центральный банк рф (цб рф)