https://ria.ru/20240717/krymskiy_most-1960158887.html

В Госдуме назвали подрывы Крымского моста преступлением без срока давности

В Госдуме назвали подрывы Крымского моста преступлением без срока давности - РИА Новости, 17.07.2024

В Госдуме назвали подрывы Крымского моста преступлением без срока давности

Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что теракты на Крымском мосту не имеют срока давности,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T06:27

2024-07-17T06:27

2024-07-17T06:27

михаил шеремет

россия

киев

украина

владимир путин

госдума рф

следственный комитет россии (ск рф)

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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, член комитета по безопасности Михаил Шеремет заявил РИА Новости, что теракты на Крымском мосту не имеют срока давности, это военное преступление, за которое заказчики и организаторы понесут суровое наказание. Украинская сторона дважды организовывала теракты на Крымском мосту. Первый раз в октябре 2022 года, второй - ровно год назад - 17 июля 2023 года. "Произошедшие теракты - это военное преступление, которому нет никаких оправданий и у которого нет срока давности. Приговор обязательно будет тем негодяям и мерзавцам, которые подняли руки на мирных граждан и гражданскую инфраструктуру", - сказал Шеремет. По его словам, всех причастных к терактам, в том числе заказчиков и организаторов, установят и привлекут к ответственности. "Сколько бы ни прошло времени, все они получат заслуженное, справедливое и суровое наказание", - подчеркнул депутат. Ночью 17 июля 2023 года киевские власти атаковали Крымский мост двумя надводными беспилотниками. СК возбудил уголовное дело по статье "Террористический акт". Взрывом повредило автодорожную часть моста, пострадала девочка, ее родители погибли. Полностью мост восстановили и открыли движение машин по всем четырем полосам 14 октября Утром 8 октября 2022 года на Крымском мосту произошел подрыв грузового автомобиля, в результате загорелись семь топливных цистерн железнодорожного состава, частично обрушились два автомобильных пролета правой части моста. Президент России Владимир Путин назвал произошедшее терактом, за которым, по оценке российских властей, стоят украинские спецслужбы. По его словам, после взрыва на Крымском мосту Киев поставил себя на одну доску с самыми одиозными террористическими группировками. В обоих случаях ответственность за теракты взяла на себя Служба безопасности Украины.

https://ria.ru/20240717/konstantinov-1960150096.html

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михаил шеремет, россия, киев, украина, владимир путин, госдума рф, следственный комитет россии (ск рф)