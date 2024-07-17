https://ria.ru/20240717/krestnyy_khod-1960144807.html

В Екатеринбурге начался Царский крестный ход в годовщину гибели Николая II

В Екатеринбурге начался Царский крестный ход в годовщину гибели Николая II - РИА Новости, 17.07.2024

В Екатеринбурге начался Царский крестный ход в годовщину гибели Николая II

Традиционный Царский крестный ход, который ежегодно проводится в годовщину гибели императора Николая II, начался в Екатеринбурге в ночь на среду, передает... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T01:19

2024-07-17T01:19

2024-07-17T02:39

екатеринбург

россия

николай i

александра федоровна

русская православная церковь

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ЕКАТЕРИНБУРГ, 17 июл – РИА Новости. Традиционный Царский крестный ход, который ежегодно проводится в годовщину гибели императора Николая II, начался в Екатеринбурге в ночь на среду, передает корреспондент РИА Новости. Царский крестный ход стартовал от Храма-на-Крови в уральской столице после Божественной литургии. Десятки тысяч верующих пройдут порядка 21 километра до монастыря святых царственных страстотерпцев на Ганиной яме - тем же путем, которым 106 лет назад везли останки расстрелянных членов царской семьи и их слуг. В ночном шествии также принимают участие актер и телеведущий Владимир Глазунов, президент Международного художественного фонда Владимир Большаков, потомок Николая I Гавриил Дорошин и историк и публицист Петр Мультатули – потомок царского повара, расстрелянного вместе с Романовыми. По окончании крестного хода в монастыре будет отслужен молебен царственным страстотерпцам, участникам шествия предложат праздничную трапезу. В последние годы в церковном шествии принимали участие от 60 тысяч до 80 тысяч человек из разных регионов России, в 2018 году, в столетнюю годовщину гибели царской семьи, - более 100 тысяч человек. Тогда памятные мероприятия возглавил сам патриарх Кирилл. Николай Романов (который к тому моменту уже не был императором) и его семья – жена Александра Федоровна, сын Алексей, дочери Ольга, Татьяна, Мария и Анастасия - были расстреляны 17 июля 1918 года в Екатеринбурге. Вместе с ними большевики казнили приближенных: слуг и врача. Убийство произошло в доме Ипатьева, после чего их останки вывезли за город в Ганину Яму, где, по одной из версий, расчленили и сожгли. Русская православная церковь в 2000 году канонизировала Николая Романова и его семью как святых страстотерпцев.

https://ria.ru/20240714/dostoevskiy-1959541234.html

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екатеринбург, россия, николай i, александра федоровна, русская православная церковь