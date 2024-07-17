https://ria.ru/20240717/kontrnastuplenie-1960347498.html
В Госдуме прокомментировали назначение представителя НАТО в Киеве
В Госдуме прокомментировали назначение представителя НАТО в Киеве - РИА Новости, 17.07.2024
В Госдуме прокомментировали назначение представителя НАТО в Киеве
Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что назначение представителем НАТО в Киеве Патрика Тернера может... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:56
2024-07-17T19:56
2024-07-17T19:56
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СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что назначение представителем НАТО в Киеве Патрика Тернера может быть связано с планированием и подготовкой ВСУ очередного контрнаступления. Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил главой представительства альянса в Киеве бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика Тернера. Он будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве. "В сочетании с ожидающимися поставками Украине самолетов F-16, кстати, наступательным вооружением, не исключены под руководством Патрика Тернера планирование и подготовка ВСУ очередного контрнаступления. Так, что не расслабляемся, держим порох сухим, давим врага по всем направлениям. Стратегическая инициатива и тактический успех на стороне армии России", - сказал Ивлев агентству. По его словам, Тернер в штабе НАТО, в бельгийском Монсе, четыре года занимался военной политикой и планированием. "На этой должности у него были в руках все нити планирования и управления боевыми действиями войск НАТО в различных странах - Афганистан, Ирак, Косово и других государствах. И хотя утвердивший его минувший саммит НАТО в Вашингтоне декларирует, что Патрик Тернер с сентября 2024 года "займется взаимодействием украинских властей с Североатлантическим альянсом", на самом деле он отнюдь не миротворец, а самый настоящий ястреб с богатой военной биографией. Именно он будет оценивать для НАТО ситуацию на Украине, координировать их усилия, советовать какие вооружения и боеприпасы поставлять ВСУ и как обучать военный персонал", - сказал депутат.
https://ria.ru/20240717/kontrnastuplenie-1960330474.html
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РИА Новости
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в мире, киев, украина, монс, леонид ивлев, йенс столтенберг, нато, вооруженные силы украины, f-16
В мире, Киев, Украина, Монс, Леонид Ивлев, Йенс Столтенберг, НАТО, Вооруженные силы Украины, F-16
В Госдуме прокомментировали назначение представителя НАТО в Киеве
Ивлев: назначение Тернера может быть связано с подготовкой контрнаступления ВСУ
СИМФЕРОПОЛЬ, 17 июл – РИА Новости. Депутат Госдумы от крымского региона, генерал-майор запаса Леонид Ивлев заявил РИА Новости, что назначение представителем НАТО в Киеве Патрика Тернера может быть связано с планированием и подготовкой ВСУ очередного контрнаступления.
Ранее сообщалось, что генсек НАТО Йенс Столтенберг назначил главой представительства альянса в Киеве бывшего помощника по операциям, оборонной политике и планированию Патрика Тернера. Он будет координатором взаимодействия НАТО с украинскими властями в Киеве.
«
"В сочетании с ожидающимися поставками Украине самолетов F-16, кстати, наступательным вооружением, не исключены под руководством Патрика Тернера планирование и подготовка ВСУ очередного контрнаступления. Так, что не расслабляемся, держим порох сухим, давим врага по всем направлениям. Стратегическая инициатива и тактический успех на стороне армии России", - сказал Ивлев агентству.
По его словам, Тернер в штабе НАТО, в бельгийском Монсе, четыре года занимался военной политикой и планированием.
"На этой должности у него были в руках все нити планирования и управления боевыми действиями войск НАТО в различных странах - Афганистан, Ирак, Косово и других государствах. И хотя утвердивший его минувший саммит НАТО в Вашингтоне декларирует, что Патрик Тернер с сентября 2024 года "займется взаимодействием украинских властей с Североатлантическим альянсом", на самом деле он отнюдь не миротворец, а самый настоящий ястреб с богатой военной биографией. Именно он будет оценивать для НАТО ситуацию на Украине, координировать их усилия, советовать какие вооружения и боеприпасы поставлять ВСУ и как обучать военный персонал", - сказал депутат.