https://ria.ru/20240717/kontrnastuplenie-1960330474.html

Украина не сможет организовать контрнаступление до конца года, пишут СМИ

Украина не сможет организовать контрнаступление до конца года, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2024

Украина не сможет организовать контрнаступление до конца года, пишут СМИ

Украина не сможет организовать контрнаступление по меньшей мере до конца этого года, пока не восполнит сократившиеся запасы вооружений, сообщает американский... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T18:37

2024-07-17T18:37

2024-07-17T18:37

специальная военная операция на украине

в мире

украина

киев

россия

владимир путин

сергей шойгу

вооруженные силы украины

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украина не сможет организовать контрнаступление по меньшей мере до конца этого года, пока не восполнит сократившиеся запасы вооружений, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на военных аналитиков. "Армии Киева понадобится время, чтобы полностью восполнить истощенные запасы. Украина не сможет организовать контрнаступление до конца этого года по меньшей мере", - говорится в сообщении телеканала.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных – как будто "это не их люди". По словам на тот момент министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.

https://ria.ru/20240409/kontrnastuplenie-1938958537.html

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киев

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Наталья Макарова

Наталья Макарова

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, украина, киев, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины