https://ria.ru/20240717/kontrnastuplenie-1960330474.html
Украина не сможет организовать контрнаступление до конца года, пишут СМИ
Украина не сможет организовать контрнаступление до конца года, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2024
Украина не сможет организовать контрнаступление до конца года, пишут СМИ
Украина не сможет организовать контрнаступление по меньшей мере до конца этого года, пока не восполнит сократившиеся запасы вооружений, сообщает американский... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:37
2024-07-17T18:37
2024-07-17T18:37
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владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украина не сможет организовать контрнаступление по меньшей мере до конца этого года, пока не восполнит сократившиеся запасы вооружений, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на военных аналитиков. "Армии Киева понадобится время, чтобы полностью восполнить истощенные запасы. Украина не сможет организовать контрнаступление до конца этого года по меньшей мере", - говорится в сообщении телеканала.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных – как будто "это не их люди". По словам на тот момент министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20240409/kontrnastuplenie-1938958537.html
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https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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Украина не сможет организовать контрнаступление до конца года, пишут СМИ
ABC: Киев не сможет организовать контрнаступление до конца года по меньшей мере