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Украина не сможет организовать контрнаступление до конца года, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2024
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Разрушенные здания на перекрестке проспекта Мира и Греческой улицы в центре Мариуполя - РИА Новости, 1920, 06.05.2022
Специальная военная операция на Украине
 
18:37 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/kontrnastuplenie-1960330474.html
Украина не сможет организовать контрнаступление до конца года, пишут СМИ
Украина не сможет организовать контрнаступление до конца года, пишут СМИ - РИА Новости, 17.07.2024
Украина не сможет организовать контрнаступление до конца года, пишут СМИ
Украина не сможет организовать контрнаступление по меньшей мере до конца этого года, пока не восполнит сократившиеся запасы вооружений, сообщает американский... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:37
2024-07-17T18:37
специальная военная операция на украине
в мире
украина
киев
россия
владимир путин
сергей шойгу
вооруженные силы украины
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украина не сможет организовать контрнаступление по меньшей мере до конца этого года, пока не восполнит сократившиеся запасы вооружений, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на военных аналитиков. &quot;Армии Киева понадобится время, чтобы полностью восполнить истощенные запасы. Украина не сможет организовать контрнаступление до конца этого года по меньшей мере&quot;, - говорится в сообщении телеканала.Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных – как будто "это не их люди". По словам на тот момент министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
https://ria.ru/20240409/kontrnastuplenie-1938958537.html
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в мире, украина, киев, россия, владимир путин, сергей шойгу, вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Украина, Киев, Россия, Владимир Путин, Сергей Шойгу, Вооруженные силы Украины
Украина не сможет организовать контрнаступление до конца года, пишут СМИ

ABC: Киев не сможет организовать контрнаступление до конца года по меньшей мере

© AP Photo / Bernat ArmangueУкраинские военные
Украинские военные - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Bernat Armangue
Украинские военные. Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Украина не сможет организовать контрнаступление по меньшей мере до конца этого года, пока не восполнит сократившиеся запасы вооружений, сообщает американский телеканал ABC со ссылкой на военных аналитиков.
«

"Армии Киева понадобится время, чтобы полностью восполнить истощенные запасы. Украина не сможет организовать контрнаступление до конца этого года по меньшей мере", - говорится в сообщении телеканала.

Украинское контрнаступление началось 4 июня 2023 года, а спустя три месяца президент России Владимир Путин констатировал: "контрнаступ" не то что буксует, "это провал". По его словам, в попытках "любой ценой добиться результата" Украина потеряла 71,5 тысячи военных – как будто "это не их люди". По словам на тот момент министра обороны Сергея Шойгу, ВСУ не достигли целей ни на одном из направлений.
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Специальная военная операция на УкраинеВ миреУкраинаКиевРоссияВладимир ПутинСергей ШойгуВооруженные силы Украины
 
 
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