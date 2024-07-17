https://ria.ru/20240717/kongressmen-1960377054.html
Конгрессмен-демократ Шифф призвал Байдена выйти из гонки
Конгрессмен-демократ Шифф призвал Байдена выйти из гонки - РИА Новости, 17.07.2024
Конгрессмен-демократ Шифф призвал Байдена выйти из гонки
Демократ в палате представителей и кандидат в Сенат США Адам Шифф в среду призвал президента США Джо Байдена выйти из гонки по причине "серьезной... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T23:49
2024-07-17T23:49
2024-07-17T23:49
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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Демократ в палате представителей и кандидат в Сенат США Адам Шифф в среду призвал президента США Джо Байдена выйти из гонки по причине "серьезной обеспокоенности" о его шансах на победу. Шифф присоединился к растущему числу однопартийцев Байдена, кто призывает его к выходу из гонки после провального выступления на дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом. "Второе президентство Трампа подорвет саму основу нашей демократии, и у меня есть серьезные опасения по поводу того, сможет ли президент победить Дональда Трампа в ноябре", - Шифф заявил газете Los Angeles Times. Конгрессмен отметил, что Байден добился больших успехов за время своей карьеры и что если демократы в результате оставят действующего президента своим кандидатом на выборах, он поддержит это решение, но предупредил, что "ставки слишком высоки". Шифф в ноябре будет избираться в Сенат. Ранее некоторые из крупнейших доноров демократов заявили, что давят на кандидатов в конгресс с целью призвать Байдена выйти из гонки, и если они отказываются, то они перестают осуществлять пожертвования на их избирательные кампании. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.
https://ria.ru/20240717/bayden-1960158450.html
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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, адам шифф, выборы президента сша — 2024
В мире, США, Джо Байден, Дональд Трамп, Адам Шифф, Выборы президента США — 2024
Конгрессмен-демократ Шифф призвал Байдена выйти из гонки
Конгрессмен-демократ призвал Байдена выйти из гонки на фоне "обеспокоенности"
ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости.
Демократ в палате представителей и кандидат в Сенат США Адам Шифф в среду призвал
президента США Джо Байдена выйти из гонки по причине "серьезной обеспокоенности" о его шансах на победу.
Шифф присоединился к растущему числу однопартийцев Байдена, кто призывает его к выходу из гонки после провального выступления на дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом
.
«
"Второе президентство Трампа подорвет саму основу нашей демократии, и у меня есть серьезные опасения по поводу того, сможет ли президент победить Дональда Трампа в ноябре", - Шифф заявил газете Los Angeles Times.
Конгрессмен отметил, что Байден добился больших успехов за время своей карьеры и что если демократы в результате оставят действующего президента своим кандидатом на выборах, он поддержит это решение, но предупредил, что "ставки слишком высоки".
Шифф в ноябре будет избираться в Сенат. Ранее некоторые из крупнейших доноров демократов заявили, что давят на кандидатов в конгресс с целью призвать Байдена выйти из гонки, и если они отказываются, то они перестают осуществлять пожертвования на их избирательные кампании.
Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он.
Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.