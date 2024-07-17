https://ria.ru/20240717/kongressmen-1960377054.html

Конгрессмен-демократ Шифф призвал Байдена выйти из гонки

Конгрессмен-демократ Шифф призвал Байдена выйти из гонки - РИА Новости, 17.07.2024

Конгрессмен-демократ Шифф призвал Байдена выйти из гонки

Демократ в палате представителей и кандидат в Сенат США Адам Шифф в среду призвал президента США Джо Байдена выйти из гонки по причине "серьезной... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T23:49

2024-07-17T23:49

2024-07-17T23:49

в мире

сша

джо байден

дональд трамп

адам шифф

выборы президента сша — 2024

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ВАШИНГТОН, 17 июл - РИА Новости. Демократ в палате представителей и кандидат в Сенат США Адам Шифф в среду призвал президента США Джо Байдена выйти из гонки по причине "серьезной обеспокоенности" о его шансах на победу. Шифф присоединился к растущему числу однопартийцев Байдена, кто призывает его к выходу из гонки после провального выступления на дебатах с оппонентом от республиканцев Дональдом Трампом. "Второе президентство Трампа подорвет саму основу нашей демократии, и у меня есть серьезные опасения по поводу того, сможет ли президент победить Дональда Трампа в ноябре", - Шифф заявил газете Los Angeles Times. Конгрессмен отметил, что Байден добился больших успехов за время своей карьеры и что если демократы в результате оставят действующего президента своим кандидатом на выборах, он поддержит это решение, но предупредил, что "ставки слишком высоки". Шифф в ноябре будет избираться в Сенат. Ранее некоторые из крупнейших доноров демократов заявили, что давят на кандидатов в конгресс с целью призвать Байдена выйти из гонки, и если они отказываются, то они перестают осуществлять пожертвования на их избирательные кампании. Среди демократов все чаще звучат призывы выдвинуть другого кандидата вместо Байдена после его провала на дебатах с Трампом. Теоретически такая возможность у партии будет на съезде в августе, однако на практике тяжело будет вывести из гонки победившего на предварительных выборах президента, если он сам не откажется от участия. При этом Байден говорит, что намерен оставаться в гонке и идти до конца, говоря, что нет кандидатов лучше, чем он. Вторые дебаты Байдена и Трампа запланированы на 10 сентября. Выборы президента США пройдут 5 ноября.

https://ria.ru/20240717/bayden-1960158450.html

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в мире, сша, джо байден, дональд трамп, адам шифф, выборы президента сша — 2024