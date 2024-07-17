https://ria.ru/20240717/konferentsiya-1960160938.html

Вторую конференцию по Украине могут провести в этом году, сообщил Сийярто

Вторую конференцию по Украине могут провести в этом году, сообщил Сийярто - РИА Новости, 17.07.2024

Вторую конференцию по Украине могут провести в этом году, сообщил Сийярто

Второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине, как ожидается, может пройти уже в этом году, на ней должна быть представлена Россия, заявил РИА РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T07:06

2024-07-17T07:06

2024-07-17T09:10

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ООН, 17 июл - РИА Новости. Второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине, как ожидается, может пройти уже в этом году, на ней должна быть представлена Россия, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. "Насколько мы поняли, прилагаются усилия для проведения следующего раунда мирной конференции уже в этом году, что мы, безусловно, приветствовали бы и ценили", - сказал Сийярто агентству. При этом он отметил большой вклад Швейцарии в организацию соответствующей конференции. "Мы уважаем, что они (швейцарцы - ред.) приложили огромные усилия для достижения мирного решения. Но очевидно, что если за столом сидит только одна из двух воюющих сторон, успех будет весьма ограниченным", - сказал он. "Я верю, что если мы хотим надеяться на успех любой мирной конференции в будущем, мы должны убедиться, что на ней представлены обе стороны", - добавил Сийярто.

https://ria.ru/20240717/siyyarto-1960159101.html

https://ria.ru/20240717/vengriya-1960154959.html

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украина, россия, венгрия, в мире