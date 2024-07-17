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Вторую конференцию по Украине могут провести в этом году, сообщил Сийярто - РИА Новости, 17.07.2024
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07:06 17.07.2024 (обновлено: 09:10 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/konferentsiya-1960160938.html
Вторую конференцию по Украине могут провести в этом году, сообщил Сийярто
Вторую конференцию по Украине могут провести в этом году, сообщил Сийярто - РИА Новости, 17.07.2024
Вторую конференцию по Украине могут провести в этом году, сообщил Сийярто
Второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине, как ожидается, может пройти уже в этом году, на ней должна быть представлена Россия, заявил РИА РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T07:06
2024-07-17T09:10
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине, как ожидается, может пройти уже в этом году, на ней должна быть представлена Россия, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно. "Насколько мы поняли, прилагаются усилия для проведения следующего раунда мирной конференции уже в этом году, что мы, безусловно, приветствовали бы и ценили", - сказал Сийярто агентству. При этом он отметил большой вклад Швейцарии в организацию соответствующей конференции. "Мы уважаем, что они (швейцарцы - ред.) приложили огромные усилия для достижения мирного решения. Но очевидно, что если за столом сидит только одна из двух воюющих сторон, успех будет весьма ограниченным", - сказал он. "Я верю, что если мы хотим надеяться на успех любой мирной конференции в будущем, мы должны убедиться, что на ней представлены обе стороны", - добавил Сийярто.
https://ria.ru/20240717/siyyarto-1960159101.html
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Вторую конференцию по Украине могут провести в этом году, сообщил Сийярто

Сийярто: второй раунд конференции по Украине может пройти уже в этом году

© РИА Новости / Григорий Сысоев | Перейти в медиабанкМинистр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Григорий Сысоев
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Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто. Архивное фото
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ООН, 17 июл - РИА Новости. Второй раунд конференции по урегулированию конфликта на Украине, как ожидается, может пройти уже в этом году, на ней должна быть представлена Россия, заявил РИА Новости министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто.
Конференция по Украине в швейцарском Бюргенштоке прошла 15-16 июня. В Кремле заявляли, что искать варианты путей выхода из ситуации в украинском конфликте без участия России абсолютно нелогично и бесперспективно.
Министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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"Насколько мы поняли, прилагаются усилия для проведения следующего раунда мирной конференции уже в этом году, что мы, безусловно, приветствовали бы и ценили", - сказал Сийярто агентству.
При этом он отметил большой вклад Швейцарии в организацию соответствующей конференции.
"Мы уважаем, что они (швейцарцы - ред.) приложили огромные усилия для достижения мирного решения. Но очевидно, что если за столом сидит только одна из двух воюющих сторон, успех будет весьма ограниченным", - сказал он.
"Я верю, что если мы хотим надеяться на успех любой мирной конференции в будущем, мы должны убедиться, что на ней представлены обе стороны", - добавил Сийярто.
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