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Пекин осудил упоминания Китая на предвыборных кампаниях в США - РИА Новости, 17.07.2024
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11:28 17.07.2024 (обновлено: 11:30 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/kitaj-1960195113.html
Пекин осудил упоминания Китая на предвыборных кампаниях в США
Пекин осудил упоминания Китая на предвыборных кампаниях в США - РИА Новости, 17.07.2024
Пекин осудил упоминания Китая на предвыборных кампаниях в США
Пекин против того, чтобы Китай упоминался на предвыборных кампаниях США, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:28
2024-07-17T11:30
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ПЕКИН, 17 июл - РИА Новости. Пекин против того, чтобы Китай упоминался на предвыборных кампаниях США, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее бывший президент США Дональд Трамп в интервью агентству Блумберг заявил, что Тайвань должен платить США за защиту. По его мнению, США ничем не отличаются от страховой компании, а Тайвань не дает США ничего. "Мы всегда были против того, чтобы Китай упоминался на выборах США", - сказал Линь Цзянь. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
https://ria.ru/20240717/mid-1960191106.html
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в мире, китай, сша, тайвань, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, политика
В мире, Китай, США, Тайвань, Дональд Трамп, Выборы президента США — 2024, Политика
Пекин осудил упоминания Китая на предвыборных кампаниях в США

МИД КНР: мы всегда были против упоминания Китая на предвыборных кампаниях в США

© AP Photo / Ross D. FranklinТелевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Ross D. Franklin
Телевизионные дебаты президента США Джо Байдена и его предшественника Дональда Трампа. Архивное фото
Читать ria.ru в
ПЕКИН, 17 июл - РИА Новости. Пекин против того, чтобы Китай упоминался на предвыборных кампаниях США, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь.
Ранее бывший президент США Дональд Трамп в интервью агентству Блумберг заявил, что Тайвань должен платить США за защиту. По его мнению, США ничем не отличаются от страховой компании, а Тайвань не дает США ничего.
Здание Министерства иностранных дел Китая в Пекине - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
Китай приостановил консультации с США по контролю над вооружениями
Вчера, 11:07
"Мы всегда были против того, чтобы Китай упоминался на выборах США", - сказал Линь Цзянь.
Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.
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