https://ria.ru/20240717/kitaj-1960195113.html

Пекин осудил упоминания Китая на предвыборных кампаниях в США

Пекин осудил упоминания Китая на предвыборных кампаниях в США - РИА Новости, 17.07.2024

Пекин осудил упоминания Китая на предвыборных кампаниях в США

Пекин против того, чтобы Китай упоминался на предвыборных кампаниях США, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:28

2024-07-17T11:28

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ПЕКИН, 17 июл - РИА Новости. Пекин против того, чтобы Китай упоминался на предвыборных кампаниях США, заявил на брифинге в среду официальный представитель МИД КНР Линь Цзянь. Ранее бывший президент США Дональд Трамп в интервью агентству Блумберг заявил, что Тайвань должен платить США за защиту. По его мнению, США ничем не отличаются от страховой компании, а Тайвань не дает США ничего. "Мы всегда были против того, чтобы Китай упоминался на выборах США", - сказал Линь Цзянь. Официальные отношения между центральным правительством Китая и его островной провинцией прервались в 1949 году после того, как потерпевшие поражение в гражданской войне с Компартией Китая силы Гоминьдана во главе с Чан Кайши перебрались на Тайвань. Деловые и неформальные контакты между островом и материковым Китаем возобновились в конце 1980-х годов. С начала 1990-х годов стороны стали контактировать через неправительственные организации - пекинскую Ассоциацию развития отношений через Тайваньский пролив и тайбэйский Фонд обменов через пролив.

https://ria.ru/20240717/mid-1960191106.html

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в мире, китай, сша, тайвань, дональд трамп, выборы президента сша — 2024, политика