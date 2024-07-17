https://ria.ru/20240717/kiodo-1960157994.html

СМИ: Япония близка к выделению Украине 3,3 миллиарда долларов

СМИ: Япония близка к выделению Украине 3,3 миллиарда долларов - РИА Новости, 17.07.2024

СМИ: Япония близка к выделению Украине 3,3 миллиарда долларов

Япония близка к тому, чтобы выделить помощь Украине в размере 3,3 миллиарда долларов (5,2 триллиона иен) из доходов от замороженных активов России, сообщило... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T06:20

2024-07-17T06:20

2024-07-17T06:20

россия

япония

украина

сергей лавров

евросоюз

g7

большая двадцатка

экономика

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ТОКИО, 17 июл – РИА Новости. Япония близка к тому, чтобы выделить помощь Украине в размере 3,3 миллиарда долларов (5,2 триллиона иен) из доходов от замороженных активов России, сообщило агентство Киодо со ссылкой на дипломатические источники. Это составит около 6% от общей суммы в размере 50 миллиардов долларов, которые страны G7 договорились выделить в качестве кредита Украине. Он будет погашаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. Как ожидается, из этой суммы по 20 миллиардов выделят США и страны Евросоюза, остальные 10 миллиардов должны будут поделить между собой Япония, Канада и Великобритания. Предполагается, что вопрос об использовании доходов от замороженных российских активов будет обсуждаться на заседании министров финансов и глав центробанков стран "семерки" в Рио-де-Жанейро на полях встречи в рамках G20. Выделенные Японией деньги будут направлены на оказание невоенной помощи, уточняется в материале. В Японии заморожены финансовые активы России на сумму 33 миллиарда долларов (на март 2022 года эквивалентно примерно 4 триллионам йен, на июль 2024 года - 5,2 триллиона иен). После начала российской военной операции на Украине ЕС и страны G7 заморозили почти половину валютных резервов РФ примерно на 300 миллиардов евро. Более 200 миллиардов евро находятся в ЕС, в основном на счетах бельгийской Euroclear - одной из крупнейших в мире расчетно-клиринговых систем. Ранее "большая семерка" согласовала выделение Украине кредита в 50 миллиардов долларов, который будет возмещаться за счет процентов с замороженных на Западе российских активов. В МИД РФ называли заморозку российских активов в Европе воровством, отмечая, что ЕС нацелен не просто на средства частных лиц, но и на государственные активы России. Министр иностранных дел РФ Сергей Лавров заявлял, что Россия будет отвечать в случае конфискации замороженных российских активов на Западе. По его словам, у РФ тоже есть возможность не возвращать те средства, которые западные страны держали в России.

https://ria.ru/20240708/patrushev-1958264054.html

https://ria.ru/20240629/aktivy-1956265439.html

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россия, япония, украина, сергей лавров, евросоюз, g7, большая двадцатка, экономика