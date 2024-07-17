Дунаевский сменил Савиновского на посту гендиректора "Кинопоиска"
Александр Дунаевский стал гендиректором "Кинопоиск", сменив Артема Савиновского
© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкран смартфона с изображением сайта интернет-сервиса о кино "Кинопоиск"
Экран смартфона с изображением сайта интернет-сервиса о кино "Кинопоиск". Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Александр Дунаевский сменил Артема Савиновского на должности генерального директора онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы.
"Александр Дунаевский с 11 июля стал руководителем "Кинопоиска". Ранее занимал должность директора по продукту (CPO) в "Кинопоиске" - с 2018 года отвечал за развитие видео стриминга, энциклопедии, билетного сервиса и редакционных медиа", - говорится в сообщении.
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До этого Дунаевский работал в сервисе "Яндекс Директ", а также в компаниях "Афиша", "Газпром-Медиа" и "Bazelevs Group". Назначение Дунаевского с реструктуризацией не связано, добавили в пресс-службе.
Кроме того, в "Кинопоиске" подчеркнули, что стратегическое управление бизнес-группы "Плюс Фантеха", куда входят все развлекательные сервисы "Яндекса", в том числе "Кинопоиск", остается у Савиновского.
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