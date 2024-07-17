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Дунаевский сменил Савиновского на посту гендиректора "Кинопоиска" - РИА Новости, 17.07.2024
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11:36 17.07.2024 (обновлено: 12:31 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/kinopoisk-1960197514.html
Дунаевский сменил Савиновского на посту гендиректора "Кинопоиска"
Дунаевский сменил Савиновского на посту гендиректора "Кинопоиска" - РИА Новости, 17.07.2024
Дунаевский сменил Савиновского на посту гендиректора "Кинопоиска"
Александр Дунаевский сменил Артема Савиновского на должности генерального директора онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:36
2024-07-17T12:31
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Александр Дунаевский сменил Артема Савиновского на должности генерального директора онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы. "Александр Дунаевский с 11 июля стал руководителем "Кинопоиска". Ранее занимал должность директора по продукту (CPO) в "Кинопоиске" - с 2018 года отвечал за развитие видео стриминга, энциклопедии, билетного сервиса и редакционных медиа", - говорится в сообщении. До этого Дунаевский работал в сервисе "Яндекс Директ", а также в компаниях "Афиша", "Газпром-Медиа" и "Bazelevs Group". Назначение Дунаевского с реструктуризацией не связано, добавили в пресс-службе.Кроме того, в "Кинопоиске" подчеркнули, что стратегическое управление бизнес-группы "Плюс Фантеха", куда входят все развлекательные сервисы "Яндекса", в том числе "Кинопоиск", остается у Савиновского.
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кинопоиск, газпром-медиа холдинг, экономика
Кинопоиск, Газпром-Медиа Холдинг, Экономика
Дунаевский сменил Савиновского на посту гендиректора "Кинопоиска"

Александр Дунаевский стал гендиректором "Кинопоиск", сменив Артема Савиновского

© РИА Новости / Максим Блинов | Перейти в медиабанкЭкран смартфона с изображением сайта интернет-сервиса о кино "Кинопоиск"
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© РИА Новости / Максим Блинов
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Александр Дунаевский сменил Артема Савиновского на должности генерального директора онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы.
"Александр Дунаевский с 11 июля стал руководителем "Кинопоиска". Ранее занимал должность директора по продукту (CPO) в "Кинопоиске" - с 2018 года отвечал за развитие видео стриминга, энциклопедии, билетного сервиса и редакционных медиа", - говорится в сообщении.
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До этого Дунаевский работал в сервисе "Яндекс Директ", а также в компаниях "Афиша", "Газпром-Медиа" и "Bazelevs Group". Назначение Дунаевского с реструктуризацией не связано, добавили в пресс-службе.
Кроме того, в "Кинопоиске" подчеркнули, что стратегическое управление бизнес-группы "Плюс Фантеха", куда входят все развлекательные сервисы "Яндекса", в том числе "Кинопоиск", остается у Савиновского.
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