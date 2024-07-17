https://ria.ru/20240717/kinopoisk-1960197514.html

Дунаевский сменил Савиновского на посту гендиректора "Кинопоиска"

Дунаевский сменил Савиновского на посту гендиректора "Кинопоиска" - РИА Новости, 17.07.2024

Дунаевский сменил Савиновского на посту гендиректора "Кинопоиска"

Александр Дунаевский сменил Артема Савиновского на должности генерального директора онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", сообщили РИА Новости в пресс-службе... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:36

2024-07-17T11:36

2024-07-17T12:31

кинопоиск

газпром-медиа холдинг

экономика

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Александр Дунаевский сменил Артема Савиновского на должности генерального директора онлайн-кинотеатра "Кинопоиск", сообщили РИА Новости в пресс-службе платформы. "Александр Дунаевский с 11 июля стал руководителем "Кинопоиска". Ранее занимал должность директора по продукту (CPO) в "Кинопоиске" - с 2018 года отвечал за развитие видео стриминга, энциклопедии, билетного сервиса и редакционных медиа", - говорится в сообщении. До этого Дунаевский работал в сервисе "Яндекс Директ", а также в компаниях "Афиша", "Газпром-Медиа" и "Bazelevs Group". Назначение Дунаевского с реструктуризацией не связано, добавили в пресс-службе.Кроме того, в "Кинопоиске" подчеркнули, что стратегическое управление бизнес-группы "Плюс Фантеха", куда входят все развлекательные сервисы "Яндекса", в том числе "Кинопоиск", остается у Савиновского.

https://radiosputnik.ru/20231020/noutbuk-1904232838.html

https://ria.ru/20231021/ii-1904329966.html

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Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

кинопоиск, газпром-медиа холдинг, экономика