https://ria.ru/20240717/kibovskiy-1960255705.html
СК сообщил, в чем обвиняют экс-главу департамента культуры Москвы
СК сообщил, в чем обвиняют экс-главу департамента культуры Москвы - РИА Новости, 17.07.2024
СК сообщил, в чем обвиняют экс-главу департамента культуры Москвы
Экс-руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:00
2024-07-17T15:00
2024-07-17T16:33
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Задержан бывший министр правительства города Москвы, возглавлявший департамент культуры, Александр Кибовский. Ему предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала она.Следствие просит о его аресте, ходатайство рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
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РИА Новости
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК сообщил, в чем обвиняют экс-главу департамента культуры Москвы
СК: экс-главу департамента культуры Москвы обвиняют в получении восьми взяток