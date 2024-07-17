https://ria.ru/20240717/kibovskiy-1960255705.html

СК сообщил, в чем обвиняют экс-главу департамента культуры Москвы

СК сообщил, в чем обвиняют экс-главу департамента культуры Москвы - РИА Новости, 17.07.2024

СК сообщил, в чем обвиняют экс-главу департамента культуры Москвы

Экс-руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество,... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:00

2024-07-17T15:00

2024-07-17T16:33

происшествия

москва

следственный комитет россии (ск рф)

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Задержан бывший министр правительства города Москвы, возглавлявший департамент культуры, Александр Кибовский. Ему предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала она.Следствие просит о его аресте, ходатайство рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.

https://ria.ru/20240716/glava-1959983425.html

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москва

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2024

Варвара Скокшина

Варвара Скокшина

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)