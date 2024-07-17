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СК сообщил, в чем обвиняют экс-главу департамента культуры Москвы - РИА Новости, 17.07.2024
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15:00 17.07.2024 (обновлено: 16:33 17.07.2024)
https://ria.ru/20240717/kibovskiy-1960255705.html
СК сообщил, в чем обвиняют экс-главу департамента культуры Москвы
СК сообщил, в чем обвиняют экс-главу департамента культуры Москвы - РИА Новости, 17.07.2024
СК сообщил, в чем обвиняют экс-главу департамента культуры Москвы
Экс-руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество,... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:00
2024-07-17T16:33
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко."Задержан бывший министр правительства города Москвы, возглавлявший департамент культуры, Александр Кибовский. Ему предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала она.Следствие просит о его аресте, ходатайство рассмотрит Замоскворецкий суд Москвы.В сентябре мэр Москвы Сергей Собянин снял Кибовского с должности руководителя департамента культуры.
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происшествия, москва, следственный комитет россии (ск рф)
Происшествия, Москва, Следственный комитет России (СК РФ)
СК сообщил, в чем обвиняют экс-главу департамента культуры Москвы

СК: экс-главу департамента культуры Москвы обвиняют в получении восьми взяток

© РИА Новости / Евгений Одиноков | Перейти в медиабанкАвтомобиль Следственного комитета РФ
Автомобиль Следственного комитета РФ - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Экс-руководитель департамента культуры Москвы Александр Кибовский обвиняется в восьми эпизодах получения взяток и одном эпизоде покушения на мошенничество, сообщила официальный представитель СК РФ Светлана Петренко.
"Задержан бывший министр правительства города Москвы, возглавлявший департамент культуры, Александр Кибовский. Ему предъявлено обвинение в совершении 8 эпизодов получения взяток (ч. 6 ст. 290 УК РФ) и одного эпизода покушения на мошенничество (ч. 3 ст. 30, ч. 4 ст. 159 УК РФ)", - сказала она.
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