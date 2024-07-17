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В Херсонской области за сутки семь человек пострадали от атак ВСУ
В Херсонской области за сутки семь человек пострадали от атак ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024
В Херсонской области за сутки семь человек пострадали от атак ВСУ
Один человек погиб и шестеро ранены за сутки в результате обстрелов и атак украинских дронов по левому берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:37
2024-07-17T11:37
2024-07-17T11:37
специальная военная операция на украине
в мире
новая каховка
днепр (город)
херсонская область
вооруженные силы украины
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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Один человек погиб и шестеро ранены за сутки в результате обстрелов и атак украинских дронов по левому берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В населенном пункте Коханы в результате обстрела ВСУ погибла женщина. В Новой Каховке двое мужчин получили ранения. Еще два человека ранены в Голой Пристани и Левых Сагах. Кроме того, в результате атаки украинского БПЛА в Алешках двое мужчин получили ранения", - сказал источник. По его словам, за сутки ВСУ нанесла 37 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам: Новая Каховка, Голая Пристань, Коханы, Левые Саги, Василевка, Каховка, Днепряны, Солонцы, Алешки.
https://ria.ru/20240404/bespilotnik-1937763020.html
новая каховка
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в мире, новая каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины
Специальная военная операция на Украине, В мире, Новая Каховка, Днепр (город), Херсонская область , Вооруженные силы Украины
В Херсонской области за сутки семь человек пострадали от атак ВСУ
В Херсонской области за сутки 1 человек погиб и 6 ранены из-за обстрелов ВСУ