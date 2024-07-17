https://ria.ru/20240717/kherson-1960197921.html

В Херсонской области за сутки семь человек пострадали от атак ВСУ

В Херсонской области за сутки семь человек пострадали от атак ВСУ - РИА Новости, 17.07.2024

В Херсонской области за сутки семь человек пострадали от атак ВСУ

Один человек погиб и шестеро ранены за сутки в результате обстрелов и атак украинских дронов по левому берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T11:37

2024-07-17T11:37

2024-07-17T11:37

специальная военная операция на украине

в мире

новая каховка

днепр (город)

херсонская область

вооруженные силы украины

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ГЕНИЧЕСК, 17 июл - РИА Новости. Один человек погиб и шестеро ранены за сутки в результате обстрелов и атак украинских дронов по левому берегу Днепра в Херсонской области, сообщил журналистам источник, знакомый с ситуацией. "В населенном пункте Коханы в результате обстрела ВСУ погибла женщина. В Новой Каховке двое мужчин получили ранения. Еще два человека ранены в Голой Пристани и Левых Сагах. Кроме того, в результате атаки украинского БПЛА в Алешках двое мужчин получили ранения", - сказал источник. По его словам, за сутки ВСУ нанесла 37 артиллерийских ударов по 9 населенным пунктам: Новая Каховка, Голая Пристань, Коханы, Левые Саги, Василевка, Каховка, Днепряны, Солонцы, Алешки.

https://ria.ru/20240404/bespilotnik-1937763020.html

новая каховка

днепр (город)

херсонская область

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в мире, новая каховка, днепр (город), херсонская область , вооруженные силы украины