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На трассе Ясиноватая — Красный Партизан из-за дрона пострадали два человека - РИА Новости, 17.07.2024
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12:37 17.07.2024
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На трассе Ясиноватая — Красный Партизан из-за дрона пострадали два человека
На трассе Ясиноватая — Красный Партизан из-за дрона пострадали два человека - РИА Новости, 17.07.2024
На трассе Ясиноватая — Красный Партизан из-за дрона пострадали два человека
Два человека пострадали в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на трассе Ясиноватая-Красный Партизан в среду, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T12:37
2024-07-17T12:37
донецкая народная республика
украина
происшествия
ясиноватая
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Два человека пострадали в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на трассе Ясиноватая-Красный Партизан в среду, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Населенный пункт Красный Партизан (Ясиноватский муниципальный округ): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на трассе Ясиноватая-Красный Партизан пострадали мужчины 1985 и 1981 годов рождения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, обстрел был произведен в среду в 8.00 мск, был сброшен один боеприпас.
https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929266996.html
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украина
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донецкая народная республика, украина, происшествия, ясиноватая
Донецкая Народная Республика, Украина, Происшествия, Ясиноватая
На трассе Ясиноватая — Красный Партизан из-за дрона пострадали два человека

На трассе Ясиноватая — Красный Партизан два человека пострадали при атаке БПЛА

© РИА Новости / Наталья Селиверстова | Перейти в медиабанкАвтомобиль скорой помощи
Автомобиль скорой помощи - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© РИА Новости / Наталья Селиверстова
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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Два человека пострадали в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на трассе Ясиноватая-Красный Партизан в среду, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале.
"Населенный пункт Красный Партизан (Ясиноватский муниципальный округ): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на трассе Ясиноватая-Красный Партизан пострадали мужчины 1985 и 1981 годов рождения", - говорится в сообщении.
По данным ведомства, обстрел был произведен в среду в 8.00 мск, был сброшен один боеприпас.
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