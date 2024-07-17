https://ria.ru/20240717/jasinovataja-1960211711.html

На трассе Ясиноватая — Красный Партизан из-за дрона пострадали два человека

На трассе Ясиноватая — Красный Партизан из-за дрона пострадали два человека - РИА Новости, 17.07.2024

На трассе Ясиноватая — Красный Партизан из-за дрона пострадали два человека

Два человека пострадали в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на трассе Ясиноватая-Красный Партизан в среду, сообщило представительство ДНР... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T12:37

2024-07-17T12:37

2024-07-17T12:37

донецкая народная республика

украина

происшествия

ясиноватая

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ДОНЕЦК, 17 июл – РИА Новости. Два человека пострадали в результате сброса боеприпаса с украинского беспилотника на трассе Ясиноватая-Красный Партизан в среду, сообщило представительство ДНР в Совместном центре контроля и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины в Telegram-канале. "Населенный пункт Красный Партизан (Ясиноватский муниципальный округ): в результате сброса взрывоопасного предмета с беспилотного летательного аппарата на трассе Ясиноватая-Красный Партизан пострадали мужчины 1985 и 1981 годов рождения", - говорится в сообщении. По данным ведомства, обстрел был произведен в среду в 8.00 мск, был сброшен один боеприпас.

https://ria.ru/20240224/bespilotnik-1929266996.html

донецкая народная республика

украина

ясиноватая

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Варвара Скокшина

донецкая народная республика, украина, происшествия, ясиноватая