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В Израиле задержали женщину с топором у входа в торговый центр - РИА Новости, 17.07.2024
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10:45 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/izrail-1960184518.html
В Израиле задержали женщину с топором у входа в торговый центр
В Израиле задержали женщину с топором у входа в торговый центр - РИА Новости, 17.07.2024
В Израиле задержали женщину с топором у входа в торговый центр
Полиция Израиля задержала женщину с топором у входа в торговый центр в Герцлии к северу от Тель-Авива, она туда пришла, предположительно, после убийства своего... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T10:45
2024-07-17T10:45
в мире
израиль
тель-авив
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Полиция Израиля задержала женщину с топором у входа в торговый центр в Герцлии к северу от Тель-Авива, она туда пришла, предположительно, после убийства своего шестилетнего сына и собаки, сообщила в среду радиостанция Kan. По данным СМИ, женщина во вторник вечером пришла в торговый центр "Семь звезд" в Герцлии и напала на охранника, после этого она села у входа и начала медитировать, затем ее задержали. "Некоторое время назад в полицию Тель-Авивского округа поступило сообщение о женщине с топором возле торгового центра "Семь звезд" в Герцлии. Полицейские... немедленно прибыли и арестовали 33-летнюю женщину из Герцлии. На месте происшествия был обнаружен охранник с легкими травмами. Обстоятельства инцидента расследуются", - сообщили в пресс-службе полиции. В ведомстве добавили, что незадолго до этого инцидента в одной из квартир Герцлии было обнаружено тело шестилетнего ребенка с многочисленными травмами и следами насилия. Очевидцы успели снять на видео женщину, испачканную кровью, которая с топором в руках подходит к торговому центру, расстегивая на себе одежду. По данным Kan, полиция подозревает женщину в убийстве сына и собаки, а также проверяет ее на употребление наркотиков, под действием которых она могла совершить эти преступления. Радиостанция отмечает, что семья не стояла на учете в органах. Отец ребенка, который сейчас служит в резерве в районе границы с сектором Газа, вернулся из части сразу как только услышал эту новость.
https://ria.ru/20240425/sobaka-1942179453.html
https://ria.ru/20240627/arest-1955759565.html
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в мире, израиль, тель-авив
В мире, Израиль, Тель-Авив
В Израиле задержали женщину с топором у входа в торговый центр

Kan: полиция Израиля задержала женщину с топором за убийство сына и собаки

© AP Photo / Ariel SchalitСотрудники полиции Израиля
Сотрудники полиции Израиля - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Ariel Schalit
Сотрудники полиции Израиля. Архивное фото
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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Полиция Израиля задержала женщину с топором у входа в торговый центр в Герцлии к северу от Тель-Авива, она туда пришла, предположительно, после убийства своего шестилетнего сына и собаки, сообщила в среду радиостанция Kan.
По данным СМИ, женщина во вторник вечером пришла в торговый центр "Семь звезд" в Герцлии и напала на охранника, после этого она села у входа и начала медитировать, затем ее задержали.
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"Некоторое время назад в полицию Тель-Авивского округа поступило сообщение о женщине с топором возле торгового центра "Семь звезд" в Герцлии. Полицейские... немедленно прибыли и арестовали 33-летнюю женщину из Герцлии. На месте происшествия был обнаружен охранник с легкими травмами. Обстоятельства инцидента расследуются", - сообщили в пресс-службе полиции.
В ведомстве добавили, что незадолго до этого инцидента в одной из квартир Герцлии было обнаружено тело шестилетнего ребенка с многочисленными травмами и следами насилия.
Очевидцы успели снять на видео женщину, испачканную кровью, которая с топором в руках подходит к торговому центру, расстегивая на себе одежду.
По данным Kan, полиция подозревает женщину в убийстве сына и собаки, а также проверяет ее на употребление наркотиков, под действием которых она могла совершить эти преступления. Радиостанция отмечает, что семья не стояла на учете в органах. Отец ребенка, который сейчас служит в резерве в районе границы с сектором Газа, вернулся из части сразу как только услышал эту новость.
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