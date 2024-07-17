https://ria.ru/20240717/izrail-1960184518.html

В Израиле задержали женщину с топором у входа в торговый центр

В Израиле задержали женщину с топором у входа в торговый центр - РИА Новости, 17.07.2024

В Израиле задержали женщину с топором у входа в торговый центр

Полиция Израиля задержала женщину с топором у входа в торговый центр в Герцлии к северу от Тель-Авива, она туда пришла, предположительно, после убийства своего... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T10:45

2024-07-17T10:45

2024-07-17T10:45

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ТЕЛЬ-АВИВ, 17 июл - РИА Новости. Полиция Израиля задержала женщину с топором у входа в торговый центр в Герцлии к северу от Тель-Авива, она туда пришла, предположительно, после убийства своего шестилетнего сына и собаки, сообщила в среду радиостанция Kan. По данным СМИ, женщина во вторник вечером пришла в торговый центр "Семь звезд" в Герцлии и напала на охранника, после этого она села у входа и начала медитировать, затем ее задержали. "Некоторое время назад в полицию Тель-Авивского округа поступило сообщение о женщине с топором возле торгового центра "Семь звезд" в Герцлии. Полицейские... немедленно прибыли и арестовали 33-летнюю женщину из Герцлии. На месте происшествия был обнаружен охранник с легкими травмами. Обстоятельства инцидента расследуются", - сообщили в пресс-службе полиции. В ведомстве добавили, что незадолго до этого инцидента в одной из квартир Герцлии было обнаружено тело шестилетнего ребенка с многочисленными травмами и следами насилия. Очевидцы успели снять на видео женщину, испачканную кровью, которая с топором в руках подходит к торговому центру, расстегивая на себе одежду. По данным Kan, полиция подозревает женщину в убийстве сына и собаки, а также проверяет ее на употребление наркотиков, под действием которых она могла совершить эти преступления. Радиостанция отмечает, что семья не стояла на учете в органах. Отец ребенка, который сейчас служит в резерве в районе границы с сектором Газа, вернулся из части сразу как только услышал эту новость.

https://ria.ru/20240425/sobaka-1942179453.html

https://ria.ru/20240627/arest-1955759565.html

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в мире, израиль, тель-авив