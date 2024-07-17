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На Украине заявили о дефиците пилотов для истребителей - РИА Новости, 17.07.2024
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20:57 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/istrebiteli-1960358082.html
На Украине заявили о дефиците пилотов для истребителей
На Украине заявили о дефиците пилотов для истребителей - РИА Новости, 17.07.2024
На Украине заявили о дефиците пилотов для истребителей
Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия признал, что количество обещанных истребителей вдвое превышает число прошедших обучение... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:57
2024-07-17T20:57
в мире
россия
украина
сша
давид арахамия
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия признал, что количество обещанных истребителей вдвое превышает число прошедших обучение пилотов и инженеров, а также заявил об ограниченном количестве мест размещения самолетов. "Количество обещанных нам бортов... уже вдвое больше количества пилотов обученных и инженеров, которые могут их обслуживать... Вторая проблема - у нас очень ограничено количество мест, которое может обслуживать инфраструктурно размещение этих самолётов", - сказал Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
https://ria.ru/20240717/raketa-1960284909.html
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в мире, россия, украина, сша, давид арахамия, сергей лавров, энтони блинкен, нато, f-16
В мире, Россия, Украина, США, Давид Арахамия, Сергей Лавров, Энтони Блинкен, НАТО, F-16
На Украине заявили о дефиците пилотов для истребителей

Арахамия: число обещанных ВСУ истребителей превышает число обученных пилотов

© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory BrookИстребители F-16 Fighting Falcon
Истребители F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : U.S. Air Force / Tech. Sgt. Gregory Brook
Истребители F-16 Fighting Falcon . Архивное фото
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия признал, что количество обещанных истребителей вдвое превышает число прошедших обучение пилотов и инженеров, а также заявил об ограниченном количестве мест размещения самолетов.
"Количество обещанных нам бортов... уже вдвое больше количества пилотов обученных и инженеров, которые могут их обслуживать... Вторая проблема - у нас очень ограничено количество мест, которое может обслуживать инфраструктурно размещение этих самолётов", - сказал Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона.
Истребитель F-16 ВВС Дании - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
На Западе забили тревогу из-за российской ракеты, способной уничтожить F-16
Вчера, 16:30
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.
Американский истребитель F-16 Fighting Falcon - РИА Новости, 1920, 16.07.2024
Российские военные получат 15 миллионов рублей за уничтожение F-15 и F-16
16 июля, 14:40
 
В миреРоссияУкраинаСШАДавид АрахамияСергей ЛавровЭнтони БлинкенНАТОF-16
 
 
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