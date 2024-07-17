https://ria.ru/20240717/istrebiteli-1960358082.html

На Украине заявили о дефиците пилотов для истребителей

На Украине заявили о дефиците пилотов для истребителей - РИА Новости, 17.07.2024

На Украине заявили о дефиците пилотов для истребителей

Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия признал, что количество обещанных истребителей вдвое превышает число прошедших обучение... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:57

2024-07-17T20:57

2024-07-17T20:57

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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия признал, что количество обещанных истребителей вдвое превышает число прошедших обучение пилотов и инженеров, а также заявил об ограниченном количестве мест размещения самолетов. "Количество обещанных нам бортов... уже вдвое больше количества пилотов обученных и инженеров, которые могут их обслуживать... Вторая проблема - у нас очень ограничено количество мест, которое может обслуживать инфраструктурно размещение этих самолётов", - сказал Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона. На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом. Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере. Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.

https://ria.ru/20240717/raketa-1960284909.html

https://ria.ru/20240716/nagrada-1960028089.html

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Наталья Макарова

в мире, россия, украина, сша, давид арахамия, сергей лавров, энтони блинкен, нато, f-16