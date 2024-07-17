На Украине заявили о дефиците пилотов для истребителей
Арахамия: число обещанных ВСУ истребителей превышает число обученных пилотов
Истребители F-16 Fighting Falcon . Архивное фото
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Глава фракции "Слуга народа" в украинском парламенте Давид Арахамия признал, что количество обещанных истребителей вдвое превышает число прошедших обучение пилотов и инженеров, а также заявил об ограниченном количестве мест размещения самолетов.
"Количество обещанных нам бортов... уже вдвое больше количества пилотов обученных и инженеров, которые могут их обслуживать... Вторая проблема - у нас очень ограничено количество мест, которое может обслуживать инфраструктурно размещение этих самолётов", - сказал Арахамия в эфире всеукраинского телемарафона.
На прошлой неделе госсекретарь США Энтони Блинкен заявил, что Штаты и союзники "прямо сейчас" направляют Украине истребители F-16, которые поступят Киеву этим летом.
Глава российского МИД Сергей Лавров отмечал, что США и их натовские сателлиты создают риски прямого вооруженного столкновения с РФ, это чревато катастрофическими последствиями. По его словам, факт появления у Киева истребителей F-16, способных нести ядерное оружие, будет рассматриваться Россией как угроза со стороны Запада в ядерной сфере.
Россия считает, что поставки вооружений Украине мешают урегулированию, напрямую вовлекают страны НАТО в конфликт и являются "игрой с огнем". Глава МИД РФ Сергей Лавров отмечал, что любые грузы, которые содержат вооружение для Украины, станут законной целью для России. По его словам, США и НАТО напрямую участвуют в конфликте, в том числе не только поставками оружия, но и подготовкой кадров в Великобритании, Германии, Италии и других странах. В Кремле заявляли, что накачивание Украины оружием со стороны Запада не способствует переговорам и будет иметь негативный эффект.