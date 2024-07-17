https://ria.ru/20240717/istoriya-1960068853.html

В школе об этом молчат: как раскрыли самое громкое дело в истории России

В школе об этом молчат: как раскрыли самое громкое дело в истории России - РИА Новости, 17.07.2024

В школе об этом молчат: как раскрыли самое громкое дело в истории России

Православные отмечают день памяти благоверного князя Андрея Боголюбского. Обстоятельства гибели одного из самых влиятельных правителей Руси — предмет... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T08:00

2024-07-17T08:00

2024-07-17T08:08

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости, Сергей Проскурин. Православные отмечают день памяти благоверного князя Андрея Боголюбского. Обстоятельства гибели одного из самых влиятельных правителей Руси — предмет многолетних споров. Но постепенно исследователям открывается истина. О том, что удалось узнать, — в материале РИА Новости.За что?"Кто там?" — "Прокопий". Но князь хорошо знал голос верного слуги и ответил с недоверием: "Нет… Ты не Прокопий". Снаружи послышались неясные разговоры. Дверь начали выламывать. Правитель вскочил с постели, в кромешной темноте потянулся к изголовью, где висел меч. Пусто!В этот момент в спальню ворвалась пьяная толпа. Двое сразу бросились на князя. Тот — немолодой, но рослый и еще в силе — отбивался голыми руками. Оттолкнул одного (его по ошибке закололи подельники), но тут же другой полоснул правителя ножом по лицу. Затем удар чем-то тяжелым по голове — и темнота.Решив, что дело сделано, заговорщики отправились в винный погреб — праздновать победу. В это время оглушенный князь пришел в себя и пополз к выходу. В потемках добрался до винтовой лестницы одной из башен, где можно укрыться.Разгоряченные вином нападавшие вернулись в спальню — нужно было еще спрятать тело. Но там никого. Предательский кровавый след дал подсказку. Настигнув жертву, они принялись рубить что было мочи. Финальный аккорд кровавой драмы — три удара. Один, в левое бедро, сбил князя с ног, второй отсек левую руку. Последний — в висок.Наверное, ни одно убийство летописи не описывали столь подробно, как расправу над Андреем Боголюбским. Оно и понятно: любимец народа, без преувеличения правитель номер один в XII веке. Основал город Переславль-Залесский, близ заложенного отцом Дмитрова укрепил стенами маленькое поселение со смешным названием Москва.Растил, как чадо, и украшал любимый Владимир, куда перевез аж из Киева чудотворную икону Богоматери. А в окрестностях собственной резиденции, Боголюбово, воздвиг подлинную жемчужину древнерусского зодчества — церковь Покрова на Нерли.Тем резоннее вопрос, зачем убивать князя. Но старый проверенный принцип "ищи, кому выгодно" показывает, что причин и желающих было предостаточно.Ближний кругПо оценкам современных историков, Андрей Боголюбский задолго до Петра I прорубил "окно в Европу". До него ни один правитель на Руси не был столь активен в международной политике."Братом" и "равным себе" называли русича германский император-крестоносец Фридрих Барбаросса и византийский Мануил Комнин — наиболее влиятельные на тот момент монархи. Разумеется, это не могло не злить коллег по цеху — остальных удельных князей.К слову, с ними Боголюбский воевал постоянно. Один пример — опустошительные походы на Киев и Новгород, когда "в крови утонуша" тысячи горожан. Конечно, и тщеславия князь не чуждался. Исследователи полагают, что он стремился к единоличному правлению. А потому даже именовал себя "Великим государем", чего Русь не знала уже пятьдесят лет.Родись Андрей на два-три столетия позже, его "самодержавная" политика оказалась бы очень актуальной. Но в эпоху феодальной раздробленности это было просто невозможно.Князь, по его словам, немало насолил и ближайшим родственникам. В 1161-м выгнал из Владимирского княжества мачеху, греческую царевну Ольгу, вместе с ее малолетними детьми. Раздражали "диктаторские замашки" и его братьев — Михаила и Всеволода Большое Гнездо. Отсюда — первое предположение: с Боголюбским расправилась родня. Для той поры обычное дело.Пригрел змею на шееПравда, есть и другая версия. Историки наткнулись в хрониках на любопытный эпизод из биографии князя. Он связан с Москвой.Город, как известно, основал отец Андрея — Юрий Долгорукий. Однако права на то не имел. На этот факт указывали еще летописцы. Ведь окрестная земля принадлежала некоему боярину Степану Кучке. Тот за свое упрямство в "кадастровом споре" поплатился жизнью.Но Долгорукий не остановился: выдал дочь убитого Улиту замуж за Андрея. По тем временам подобный шаг расценивался как оскорбление памяти. Боголюбский, в свою очередь, поступил хитро — сделал братьев Улиты своими приближенными. Это, как покажет история, и стало роковой ошибкой.Мысль о крамоле могла зародиться после того, как отличавшийся необузданным нравом Боголюбский приказал казнить младшего из Кучковичей. "Сегодня его казнил, а завтра — нас, так промыслим о князе этом", — приводит хронист слова одного из заговорщиков. Всего их было двадцать, во главе стояли Петр, Яким и Амбал.Последний служил ключником, что позволило недругам без труда попасть в спальню Боголюбского. А незадолго до убийства Амбал еще и выкрал тот самый княжеский меч.В XX веке советские антропологи дважды изучили останки князя. И подтвердили наличие на скелете множества колотых и рубленых ран. Преимущественно с левой стороны. Но даже после этого историки долго сомневались: неужели Кучковичи осмелились на такую дерзкую акцию.Несколько лет назад доказательство тому было найдено.Их было большеВ 2015 году при реставрации Спасо-Преображенского собора в Переславле-Залесском на стенах храма обнаружили более десятка граффити различного содержания. Специалисты полностью расчистили наиболее объемную надпись, а позднее оцифровали ее.Оказалось, что это ни много ни мало сообщение об убийстве князя. В левой колонке — имена заговорщиков с пожеланием им "вечной адской муки". А справа — рассказ о кровавом событии.Полный список действующих лиц пока неизвестен. Большая часть текста утрачена, а что-то просто не удается расшифровать. Но несколько имен, не упоминаемых в хрониках, все же установили: Ивка, Петрко, Стырята. Всего же перечислено около двадцати человек. Выходит, летописи не врут.Переславское граффити — подлинный документ, созданный по горячим следам громкого преступления. Но остается вопрос — точная дата: надпись могли сделать после казни убийц либо до расправы в назидание остальным.Также исследователи допускают, что заговорщиков было гораздо больше. Кроме Кучковичей, братья князя и родня греческой мачехи, чьи клановые интересы ущемил Боголюбский. Так что белых пятен по-прежнему много. И ученые намерены выяснить подробности одного из самых громких убийств в русской истории.

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Никита Бизин

переславль-залесский, москва, киев, аналитика - религия и мировоззрение