https://ria.ru/20240717/ispaniya-1960342213.html

В Испании задержали подозреваемого в нападении на посольство США

В Испании задержали подозреваемого в нападении на посольство США - РИА Новости, 17.07.2024

В Испании задержали подозреваемого в нападении на посольство США

Гражданская гвардия Испании задержала, предположительно, исполнителя двух ножевых нападений, когда во время празднования победы национальной команды на кубке... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T19:22

2024-07-17T19:22

2024-07-17T19:22

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МАДРИД, 17 июл - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала, предположительно, исполнителя двух ножевых нападений, когда во время празднования победы национальной команды на кубке Европы по футболу он бросил металлический предмет в посольство США, сказал РИА Новости представитель правоохранительных органов королевства. "Около 6 часов утра во вторник, видимо, еще празднуя победу нашей сборной по футболу, молодой человек бросил металлический предмет в здание посольства США. Как оказалось, это был преступник, причастный к нанесению ранений холодным оружием", — сказал собеседник агентства. Так, в пятницу днем в пригороде Мадрида мужчина напал с ножом на человека, который не получил серьезных травм и был доставлен в медицинское учреждение. Однако полицейские сразу начали операцию по поиску и задержанию предполагаемого преступника. Однако в тот же день вечером произошла вторая поножовщина, в результате которой пострадавший был госпитализирован с серьезными ранениями. Его жизни угрожает серьезная опасность.

https://rsport.ria.ru/20240616/gamburg-1953238506.html

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в мире, сша, испания, мадрид, происшествия