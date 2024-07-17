Рейтинг@Mail.ru
В Испании задержали подозреваемого в нападении на посольство США - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
19:22 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/ispaniya-1960342213.html
В Испании задержали подозреваемого в нападении на посольство США
В Испании задержали подозреваемого в нападении на посольство США - РИА Новости, 17.07.2024
В Испании задержали подозреваемого в нападении на посольство США
Гражданская гвардия Испании задержала, предположительно, исполнителя двух ножевых нападений, когда во время празднования победы национальной команды на кубке... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:22
2024-07-17T19:22
в мире
сша
испания
мадрид
происшествия
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835683482_0:0:3072:1728_1920x0_80_0_0_12d3f8ae4811c567cc7635a022b2b558.jpg
МАДРИД, 17 июл - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала, предположительно, исполнителя двух ножевых нападений, когда во время празднования победы национальной команды на кубке Европы по футболу он бросил металлический предмет в посольство США, сказал РИА Новости представитель правоохранительных органов королевства. "Около 6 часов утра во вторник, видимо, еще празднуя победу нашей сборной по футболу, молодой человек бросил металлический предмет в здание посольства США. Как оказалось, это был преступник, причастный к нанесению ранений холодным оружием", — сказал собеседник агентства. Так, в пятницу днем в пригороде Мадрида мужчина напал с ножом на человека, который не получил серьезных травм и был доставлен в медицинское учреждение. Однако полицейские сразу начали операцию по поиску и задержанию предполагаемого преступника. Однако в тот же день вечером произошла вторая поножовщина, в результате которой пострадавший был госпитализирован с серьезными ранениями. Его жизни угрожает серьезная опасность.
https://rsport.ria.ru/20240616/gamburg-1953238506.html
сша
испания
мадрид
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/07e6/0c/01/1835683482_75:0:2806:2048_1920x0_80_0_0_6bbf09cf7272429266a91d66189f680d.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
в мире, сша, испания, мадрид, происшествия
В мире, США, Испания, Мадрид, Происшествия
В Испании задержали подозреваемого в нападении на посольство США

В Испании задержали мужчину, бросившего металлический предмет в посольство США

© AP Photo / Paul WhiteИспанские полицейские в районе посольства США в Мадриде
Испанские полицейские в районе посольства США в Мадриде - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© AP Photo / Paul White
Испанские полицейские в районе посольства США в Мадриде. Архивное фото
Читать ria.ru в
МАДРИД, 17 июл - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала, предположительно, исполнителя двух ножевых нападений, когда во время празднования победы национальной команды на кубке Европы по футболу он бросил металлический предмет в посольство США, сказал РИА Новости представитель правоохранительных органов королевства.
"Около 6 часов утра во вторник, видимо, еще празднуя победу нашей сборной по футболу, молодой человек бросил металлический предмет в здание посольства США. Как оказалось, это был преступник, причастный к нанесению ранений холодным оружием", — сказал собеседник агентства.
Так, в пятницу днем в пригороде Мадрида мужчина напал с ножом на человека, который не получил серьезных травм и был доставлен в медицинское учреждение. Однако полицейские сразу начали операцию по поиску и задержанию предполагаемого преступника.
Однако в тот же день вечером произошла вторая поножовщина, в результате которой пострадавший был госпитализирован с серьезными ранениями. Его жизни угрожает серьезная опасность.
Сотрудники полиции в Германии - РИА Новости, 1920, 16.06.2024
На Евро-2024 полиция открыла огонь по мужчине с топором: видео
16 июня, 14:30
 
В миреСШАИспанияМадридПроисшествия
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала