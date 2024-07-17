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В Испании задержали подозреваемого в нападении на посольство США
В Испании задержали подозреваемого в нападении на посольство США - РИА Новости, 17.07.2024
В Испании задержали подозреваемого в нападении на посольство США
Гражданская гвардия Испании задержала, предположительно, исполнителя двух ножевых нападений, когда во время празднования победы национальной команды на кубке... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T19:22
2024-07-17T19:22
2024-07-17T19:22
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МАДРИД, 17 июл - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала, предположительно, исполнителя двух ножевых нападений, когда во время празднования победы национальной команды на кубке Европы по футболу он бросил металлический предмет в посольство США, сказал РИА Новости представитель правоохранительных органов королевства. "Около 6 часов утра во вторник, видимо, еще празднуя победу нашей сборной по футболу, молодой человек бросил металлический предмет в здание посольства США. Как оказалось, это был преступник, причастный к нанесению ранений холодным оружием", — сказал собеседник агентства. Так, в пятницу днем в пригороде Мадрида мужчина напал с ножом на человека, который не получил серьезных травм и был доставлен в медицинское учреждение. Однако полицейские сразу начали операцию по поиску и задержанию предполагаемого преступника. Однако в тот же день вечером произошла вторая поножовщина, в результате которой пострадавший был госпитализирован с серьезными ранениями. Его жизни угрожает серьезная опасность.
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в мире, сша, испания, мадрид, происшествия
В мире, США, Испания, Мадрид, Происшествия
В Испании задержали подозреваемого в нападении на посольство США
В Испании задержали мужчину, бросившего металлический предмет в посольство США
МАДРИД, 17 июл - РИА Новости. Гражданская гвардия Испании задержала, предположительно, исполнителя двух ножевых нападений, когда во время празднования победы национальной команды на кубке Европы по футболу он бросил металлический предмет в посольство США, сказал РИА Новости представитель правоохранительных органов королевства.
"Около 6 часов утра во вторник, видимо, еще празднуя победу нашей сборной по футболу, молодой человек бросил металлический предмет в здание посольства США. Как оказалось, это был преступник, причастный к нанесению ранений холодным оружием", — сказал собеседник агентства.
Так, в пятницу днем в пригороде Мадрида
мужчина напал с ножом на человека, который не получил серьезных травм и был доставлен в медицинское учреждение. Однако полицейские сразу начали операцию по поиску и задержанию предполагаемого преступника.
Однако в тот же день вечером произошла вторая поножовщина, в результате которой пострадавший был госпитализирован с серьезными ранениями. Его жизни угрожает серьезная опасность.