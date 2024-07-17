Рейтинг@Mail.ru
МИД Ирана назвал главное условие для изменения отношений с США - РИА Новости, 17.07.2024
Регистрация пройдена успешно!
Пожалуйста, перейдите по ссылке из письма, отправленного на
 
01:55 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/iran-1960146722.html
МИД Ирана назвал главное условие для изменения отношений с США
МИД Ирана назвал главное условие для изменения отношений с США - РИА Новости, 17.07.2024
МИД Ирана назвал главное условие для изменения отношений с США
Отношения США и Ирана изменятся, лишь когда Вашингтон поменяет свою враждебную антииранскую политику, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T01:55
2024-07-17T01:55
иран
сша
масуд пезешкиан
в мире
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_0:161:2000:1286_1920x0_80_0_0_b5f8549bf0888a6bef807f8791b8affe.jpg
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Отношения США и Ирана изменятся, лишь когда Вашингтон поменяет свою враждебную антииранскую политику, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Отношения Ирана и США подвергнутся изменениям только тогда, когда США решат изменить свою враждебную политику в отношении Ирана", - заявил Канаани в интервью RT. Ранее бывший посол России в Иране Александр Марьясов заявил РИА Новости, что новоизбранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана ожидает сложное президентство, поскольку США не пойдут ни на какие компромиссы в вопросе ослабления или отмены санкций. По его словам, решительные изменения во внутренней политике Ирана при Пезешкиане также вряд ли произойдут, поскольку нового президента все время будет "одергивать" высшее руководство. Несмотря на это, Пезешкиан будет работать для улучшения ситуации с национальными и религиозными меньшинствами в стране и отмены ужесточения женского дресс-кода.
https://ria.ru/20240713/iran-1959369707.html
иран
сша
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
2024
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
Новости
ru-RU
https://ria.ru/docs/about/copyright.html
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
1920
1080
true
1920
1440
true
https://cdnn21.img.ria.ru/images/91627/29/916272978_223:0:2000:1333_1920x0_80_0_0_0b39efd0656e3c6484f620ec51593105.jpg
1920
1920
true
РИА Новости
1
5
4.7
96
internet-group@rian.ru
7 495 645-6601
ФГУП МИА «Россия сегодня»
https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/
353
60
353
60
иран, сша, масуд пезешкиан, в мире
Иран, США, Масуд Пезешкиан, В мире
МИД Ирана назвал главное условие для изменения отношений с США

МИД Ирана: без перемен в политике США не будет изменений в отношениях с Ираном

© Fotolia / aaastocksФлаг Ирана
Флаг Ирана - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Fotolia / aaastocks
Флаг Ирана. Архивное фото
Читать ria.ru в
МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Отношения США и Ирана изменятся, лишь когда Вашингтон поменяет свою враждебную антииранскую политику, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани.
"Отношения Ирана и США подвергнутся изменениям только тогда, когда США решат изменить свою враждебную политику в отношении Ирана", - заявил Канаани в интервью RT.
Избранный президент Ирана Масуд Пезешкиан - РИА Новости, 1920, 13.07.2024
Пезешкиан призвал США скорректировать политику в отношении Ирана
13 июля, 01:28
Ранее бывший посол России в Иране Александр Марьясов заявил РИА Новости, что новоизбранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана ожидает сложное президентство, поскольку США не пойдут ни на какие компромиссы в вопросе ослабления или отмены санкций. По его словам, решительные изменения во внутренней политике Ирана при Пезешкиане также вряд ли произойдут, поскольку нового президента все время будет "одергивать" высшее руководство. Несмотря на это, Пезешкиан будет работать для улучшения ситуации с национальными и религиозными меньшинствами в стране и отмены ужесточения женского дресс-кода.
 
ИранСШАМасуд ПезешкианВ мире
 
 
Политика
Общество
Экономика
В мире
Происшествия
Спорт
Наука
Культура
Недвижимость
Религия
Туризм
Радио
Подкасты
Теги
Спецпроекты
Реклама
Продукты и сервисы
Пресс-центр
Ria.ru в AppStore
Ria.ru в RuStore
Ria.ru APK
RSS
Архив
Версия 2023.1 Beta
© 2024 МИА «Россия сегодня»
Сетевое издание РИА Новости зарегистрировано в Федеральной службе по надзору в сфере связи, информационных технологий и массовых коммуникаций (Роскомнадзор) 08 апреля 2014 года.
Свидетельство о регистрации Эл № ФС77-57640
Учредитель: Федеральное государственное унитарное предприятие Международное информационное агентство «Россия сегодня» (МИА «Россия сегодня»).
Правила использования материалов
Политика конфиденциальности
Правила применения рекомендательных технологий
Главный редактор: Гаврилова А.В.
Адрес электронной почты Редакции:
По вопросам размещения пресс-релизов и рекламы: sales@ria.ru
Телефон Редакции: 7 (495) 645-6601
Чтобы связаться с редакцией или сообщить обо всех замеченных ошибках, воспользуйтесь формой обратной связи.
Лента новостей
0
Сначала новыеСначала старые
loader
Онлайн
Заголовок открываемого материала
Чтобы участвовать в дискуссии,
авторизуйтесь или зарегистрируйтесь
loader
Обсуждения
Заголовок открываемого материала