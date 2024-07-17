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МИД Ирана назвал главное условие для изменения отношений с США
МИД Ирана назвал главное условие для изменения отношений с США - РИА Новости, 17.07.2024
МИД Ирана назвал главное условие для изменения отношений с США
Отношения США и Ирана изменятся, лишь когда Вашингтон поменяет свою враждебную антииранскую политику, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T01:55
2024-07-17T01:55
2024-07-17T01:55
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. Отношения США и Ирана изменятся, лишь когда Вашингтон поменяет свою враждебную антииранскую политику, заявил официальный представитель МИД Ирана Насер Канаани. "Отношения Ирана и США подвергнутся изменениям только тогда, когда США решат изменить свою враждебную политику в отношении Ирана", - заявил Канаани в интервью RT. Ранее бывший посол России в Иране Александр Марьясов заявил РИА Новости, что новоизбранного президента Исламской Республики Иран Масуда Пезешкиана ожидает сложное президентство, поскольку США не пойдут ни на какие компромиссы в вопросе ослабления или отмены санкций. По его словам, решительные изменения во внутренней политике Ирана при Пезешкиане также вряд ли произойдут, поскольку нового президента все время будет "одергивать" высшее руководство. Несмотря на это, Пезешкиан будет работать для улучшения ситуации с национальными и религиозными меньшинствами в стране и отмены ужесточения женского дресс-кода.
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иран, сша, масуд пезешкиан, в мире
Иран, США, Масуд Пезешкиан, В мире
МИД Ирана назвал главное условие для изменения отношений с США
МИД Ирана: без перемен в политике США не будет изменений в отношениях с Ираном