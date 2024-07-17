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В Ингушетии потушили лесной пожар
В Ингушетии потушили лесной пожар - РИА Новости, 17.07.2024
В Ингушетии потушили лесной пожар
Лесной пожар, начавшийся вечером во вторник в горном Джейрахском районе Ингушетии, потушили в среду, сообщило правительство региона. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:56
2024-07-17T18:56
2024-07-17T18:56
происшествия
джейрахский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Лесной пожар, начавшийся вечером во вторник в горном Джейрахском районе Ингушетии, потушили в среду, сообщило правительство региона. Ранее сообщалось, что вечером во вторник на территории Арамхинского лесничества в Джейрахском районе произошел пожар на площади 5 гектаров, возгорание возникло рядом с участком, на котором накануне был ликвидирован пожар на площади 4 гектара. "Благодаря слаженным действиям сотрудников минприроды Ингушетии, пожарной службы МЧС, волонтеров и сотрудников компании "ИТТ" пожар в лесном массиве Джейрахского района удалось полностью ликвидировать", - говорится в сообщении. В тушении пожара было задействовано более 100 человек.
https://ria.ru/20240713/pozhar-1959425103.html
джейрахский район
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происшествия, джейрахский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Джейрахский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Ингушетии потушили лесной пожар
Огнеборцы потушили лесной пожар в горном Джейрахском районе Ингушетии