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В Ингушетии потушили лесной пожар - РИА Новости, 17.07.2024
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18:56 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/ingushetija-1960335511.html
В Ингушетии потушили лесной пожар
В Ингушетии потушили лесной пожар - РИА Новости, 17.07.2024
В Ингушетии потушили лесной пожар
Лесной пожар, начавшийся вечером во вторник в горном Джейрахском районе Ингушетии, потушили в среду, сообщило правительство региона. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T18:56
2024-07-17T18:56
происшествия
джейрахский район
мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)
природные пожары в россии
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НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Лесной пожар, начавшийся вечером во вторник в горном Джейрахском районе Ингушетии, потушили в среду, сообщило правительство региона. Ранее сообщалось, что вечером во вторник на территории Арамхинского лесничества в Джейрахском районе произошел пожар на площади 5 гектаров, возгорание возникло рядом с участком, на котором накануне был ликвидирован пожар на площади 4 гектара. "Благодаря слаженным действиям сотрудников минприроды Ингушетии, пожарной службы МЧС, волонтеров и сотрудников компании "ИТТ" пожар в лесном массиве Джейрахского района удалось полностью ликвидировать", - говорится в сообщении. В тушении пожара было задействовано более 100 человек.
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происшествия, джейрахский район, мчс россии (министерство рф по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), природные пожары в россии
Происшествия, Джейрахский район, МЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий), Природные пожары в России
В Ингушетии потушили лесной пожар

Огнеборцы потушили лесной пожар в горном Джейрахском районе Ингушетии

© Минприроды РИ/TelegramЛесной пожар в Джейрахском районе Ингушетии
Лесной пожар в Джейрахском районе Ингушетии - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Минприроды РИ/Telegram
Лесной пожар в Джейрахском районе Ингушетии
Читать ria.ru в
НАЛЬЧИК, 17 июл – РИА Новости. Лесной пожар, начавшийся вечером во вторник в горном Джейрахском районе Ингушетии, потушили в среду, сообщило правительство региона.
Ранее сообщалось, что вечером во вторник на территории Арамхинского лесничества в Джейрахском районе произошел пожар на площади 5 гектаров, возгорание возникло рядом с участком, на котором накануне был ликвидирован пожар на площади 4 гектара.
"Благодаря слаженным действиям сотрудников минприроды Ингушетии, пожарной службы МЧС, волонтеров и сотрудников компании "ИТТ" пожар в лесном массиве Джейрахского района удалось полностью ликвидировать", - говорится в сообщении.
В тушении пожара было задействовано более 100 человек.
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ПроисшествияДжейрахский районМЧС России (Министерство РФ по делам гражданской обороны, чрезвычайным ситуациям и ликвидации последствий стихийных бедствий)Природные пожары в России
 
 
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