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Более 1,5 тысячи жителей приняли участие в выездных администрациях в Химках - РИА Новости, 17.07.2024
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15:45 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/himki-1960269877.html
Более 1,5 тысячи жителей приняли участие в выездных администрациях в Химках
Более 1,5 тысячи жителей приняли участие в выездных администрациях в Химках - РИА Новости, 17.07.2024
Более 1,5 тысячи жителей приняли участие в выездных администрациях в Химках
В Химках более 1,5 тысяч жителей приняли участие в выездных администрациях; с начала текущего года прошла 31 такая встреча, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T15:45
2024-07-17T15:45
жкх
химки
московская область (подмосковье)
андрей воробьев
дмитрий волошин (глава городского округа химки)
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Химках более 1,5 тысяч жителей приняли участие в выездных администрациях; с начала текущего года прошла 31 такая встреча, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Большинство вопросов коснулось сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта. Тема взаимодействия с жителями в ходе выездных администраций стала одной из ключевых на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и региональным правительством. "Выездные администрации пользуются популярностью среди жителей. Большинство химчан отдают предпочтение именно такому формату. На таких встречах можно обратиться не только к представителям администрации, а также к специалистам ресурсоснабжающих организаций из разных сфер. С начала года мы провели выездные администрации во всех микрорайонах округа", — отметил глава Химок Дмитрий Волошин, слова которого привели в пресс-службе. Аналитику обращений граждан проводит муниципальный центр управления регионом. Специальная система ежедневно формирует рейтинг самых популярных у заявителей вопросов. Для мониторинга за каждым заместителем главы закреплена определенная территория, которую они проверяют на еженедельной основе, встречаются с жителями, контролируют ход исполнения обращений горожан, говорится в сообщении. Следующая выездная администрация пройдет в Старых Химках 18 июля.
https://ria.ru/20240610/obkhod-1952040062.html
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жкх, химки, московская область (подмосковье), андрей воробьев, дмитрий волошин (глава городского округа химки)
ЖКХ, Химки, Московская область (Подмосковье), Андрей Воробьев, Дмитрий Волошин (глава городского округа Химки)

Более 1,5 тысячи жителей приняли участие в выездных администрациях в Химках

© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиБолее 1,5 тысячи жителей приняли участие в выездных администрациях в Химках
Более 1,5 тысячи жителей приняли участие в выездных администрациях в Химках - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Более 1,5 тысячи жителей приняли участие в выездных администрациях в Химках
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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Химках более 1,5 тысяч жителей приняли участие в выездных администрациях; с начала текущего года прошла 31 такая встреча, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Большинство вопросов коснулось сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта. Тема взаимодействия с жителями в ходе выездных администраций стала одной из ключевых на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и региональным правительством.
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"Выездные администрации пользуются популярностью среди жителей. Большинство химчан отдают предпочтение именно такому формату. На таких встречах можно обратиться не только к представителям администрации, а также к специалистам ресурсоснабжающих организаций из разных сфер. С начала года мы провели выездные администрации во всех микрорайонах округа", — отметил глава Химок Дмитрий Волошин, слова которого привели в пресс-службе.
Аналитику обращений граждан проводит муниципальный центр управления регионом. Специальная система ежедневно формирует рейтинг самых популярных у заявителей вопросов. Для мониторинга за каждым заместителем главы закреплена определенная территория, которую они проверяют на еженедельной основе, встречаются с жителями, контролируют ход исполнения обращений горожан, говорится в сообщении.
Следующая выездная администрация пройдет в Старых Химках 18 июля.
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