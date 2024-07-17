https://ria.ru/20240717/himki-1960269877.html

Более 1,5 тысячи жителей приняли участие в выездных администрациях в Химках

Более 1,5 тысячи жителей приняли участие в выездных администрациях в Химках - РИА Новости, 17.07.2024

Более 1,5 тысячи жителей приняли участие в выездных администрациях в Химках

В Химках более 1,5 тысяч жителей приняли участие в выездных администрациях; с начала текущего года прошла 31 такая встреча, сообщает пресс-служба администрации... РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T15:45

2024-07-17T15:45

2024-07-17T15:45

жкх

химки

московская область (подмосковье)

андрей воробьев

дмитрий волошин (глава городского округа химки)

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МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Химках более 1,5 тысяч жителей приняли участие в выездных администрациях; с начала текущего года прошла 31 такая встреча, сообщает пресс-служба администрации городского округа. Большинство вопросов коснулось сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта. Тема взаимодействия с жителями в ходе выездных администраций стала одной из ключевых на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и региональным правительством. "Выездные администрации пользуются популярностью среди жителей. Большинство химчан отдают предпочтение именно такому формату. На таких встречах можно обратиться не только к представителям администрации, а также к специалистам ресурсоснабжающих организаций из разных сфер. С начала года мы провели выездные администрации во всех микрорайонах округа", — отметил глава Химок Дмитрий Волошин, слова которого привели в пресс-службе. Аналитику обращений граждан проводит муниципальный центр управления регионом. Специальная система ежедневно формирует рейтинг самых популярных у заявителей вопросов. Для мониторинга за каждым заместителем главы закреплена определенная территория, которую они проверяют на еженедельной основе, встречаются с жителями, контролируют ход исполнения обращений горожан, говорится в сообщении. Следующая выездная администрация пройдет в Старых Химках 18 июля.

https://ria.ru/20240610/obkhod-1952040062.html

https://ria.ru/20240419/administratsiya-1941053139.html

химки

московская область (подмосковье)

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Алёна Пава

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РИА Новости 1 5 4.7 96 internet-group@rian.ru 7 495 645-6601 ФГУП МИА «Россия сегодня» https://xn--c1acbl2abdlkab1og.xn--p1ai/awards/ 353 60 353 60

Алёна Пава

жкх, химки, московская область (подмосковье), андрей воробьев, дмитрий волошин (глава городского округа химки)