Более 1,5 тысячи жителей приняли участие в выездных администрациях в Химках
© Фото : пресс-служба администрации городского округа ХимкиБолее 1,5 тысячи жителей приняли участие в выездных администрациях в Химках
© Фото : пресс-служба администрации городского округа Химки
Более 1,5 тысячи жителей приняли участие в выездных администрациях в Химках
МОСКВА, 17 июл — РИА Новости. В Химках более 1,5 тысяч жителей приняли участие в выездных администрациях; с начала текущего года прошла 31 такая встреча, сообщает пресс-служба администрации городского округа.
Большинство вопросов коснулось сферы ЖКХ, благоустройства и транспорта. Тема взаимодействия с жителями в ходе выездных администраций стала одной из ключевых на еженедельном совещании губернатора Подмосковья Андрея Воробьева с главами муниципалитетов и региональным правительством.
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"Выездные администрации пользуются популярностью среди жителей. Большинство химчан отдают предпочтение именно такому формату. На таких встречах можно обратиться не только к представителям администрации, а также к специалистам ресурсоснабжающих организаций из разных сфер. С начала года мы провели выездные администрации во всех микрорайонах округа", — отметил глава Химок Дмитрий Волошин, слова которого привели в пресс-службе.
Аналитику обращений граждан проводит муниципальный центр управления регионом. Специальная система ежедневно формирует рейтинг самых популярных у заявителей вопросов. Для мониторинга за каждым заместителем главы закреплена определенная территория, которую они проверяют на еженедельной основе, встречаются с жителями, контролируют ход исполнения обращений горожан, говорится в сообщении.
Следующая выездная администрация пройдет в Старых Химках 18 июля.