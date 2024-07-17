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В Госавтоинспекции объяснили, почему за рулем опасно говорить по телефону - РИА Новости, 17.07.2024
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11:00 17.07.2024
https://ria.ru/20240717/gosavtoinspektsiya-1960179329.html
В Госавтоинспекции объяснили, почему за рулем опасно говорить по телефону
В Госавтоинспекции объяснили, почему за рулем опасно говорить по телефону - РИА Новости, 17.07.2024
В Госавтоинспекции объяснили, почему за рулем опасно говорить по телефону
В Госавтоинспекции МВД России напомнили водителям о высоком риске ДТП при использовании мобильного телефона за рулем; запрет на использование телефона, не... РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T11:00
2024-07-17T11:00
нацпроект "безопасные качественные дороги"
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Госавтоинспекции МВД России напомнили водителям о высоком риске ДТП при использовании мобильного телефона за рулем; запрет на использование телефона, не оборудованного устройством, оставляющим руки водителя свободными во время движения, зафиксирован в пункте 2.7 Правил дорожного движения, сообщили РИА Новости в ведомстве.В противном случае водителя ожидает штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан отметил, что риск попадания в ДТП при разговоре по телефону возрастает не только из-за того, что у водителя заняты руки. Беседа по мобильному телефону приводит к потере водителем концентрации и контроля за дорожной обстановкой. Совершая необдуманные действия за рулем, он игнорирует значения дорожных знаков, разметки и сигналов светофора."Эти факторы имеют эффект "снежного кома". Отвлечение внимания может спровоцировать нарушение ПДД, что, в свою в очередь, может привести к ДТП. Беседа по телефону может "прийтись" на неблагоприятные погодные условия. В дождь, снег, туман и так далее упустить дорожную обстановку на секунду означает для водителя повышенный риск повредить свой автомобиль после столкновения с препятствием или другим транспортным средством или, что хуже, подвергнуть себя, своих пассажиров и окружающих участников дорожного движения риску получить серьезные травмы", — сказал Белан.Наиболее критичными, отмечают в российской Госавтоинспекции, являются ситуации, когда водители транспортных средств пишут сообщения во время движения."В этом случае водитель полностью "выключается" из дорожной ситуации, и может как сам совершать заведомо опасные маневры, так и неосознанно дезориентировать других участников движения, уверенных, что впереди или сбоку движущийся водитель управляет автомобилем, соблюдая ПДД. Резкая остановка, неаккуратное движение рулем во время перестроения, излишне сниженная скорость, которую часто выбирают те, кто решает отправит сообщение за рулем, могут привести к автоаварии", — добавил собеседник агентства.Приемлемый вариант общения по телефону для водителя — разговор в припаркованном по всем правилам автомобиле.Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
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нацпроект "безопасные качественные дороги", россия, гаи, гибдд мвд рф, автомобили, дтп
Нацпроект "Безопасные качественные дороги", Россия, ГАИ, ГИБДД МВД РФ, Автомобили, ДТП

В Госавтоинспекции объяснили, почему за рулем опасно говорить по телефону

© Фото предоставлено ГУОБДД МВД РоссииВ Госавтоинспекции объяснили, почему за рулем опасно говорить по телефону
В Госавтоинспекции объяснили, почему за рулем опасно говорить по телефону - РИА Новости, 1920, 17.07.2024
© Фото предоставлено ГУОБДД МВД России
В Госавтоинспекции объяснили, почему за рулем опасно говорить по телефону
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МОСКВА, 17 июл - РИА Новости. В Госавтоинспекции МВД России напомнили водителям о высоком риске ДТП при использовании мобильного телефона за рулем; запрет на использование телефона, не оборудованного устройством, оставляющим руки водителя свободными во время движения, зафиксирован в пункте 2.7 Правил дорожного движения, сообщили РИА Новости в ведомстве.
В противном случае водителя ожидает штраф в размере 1,5 тысячи рублей. Заместитель начальника отдела пропаганды безопасности дорожного движения и профилактики детского дорожно-транспортного травматизма Госавтоинспекции МВД России полковник полиции Антон Белан отметил, что риск попадания в ДТП при разговоре по телефону возрастает не только из-за того, что у водителя заняты руки. Беседа по мобильному телефону приводит к потере водителем концентрации и контроля за дорожной обстановкой. Совершая необдуманные действия за рулем, он игнорирует значения дорожных знаков, разметки и сигналов светофора.
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"Эти факторы имеют эффект "снежного кома". Отвлечение внимания может спровоцировать нарушение ПДД, что, в свою в очередь, может привести к ДТП. Беседа по телефону может "прийтись" на неблагоприятные погодные условия. В дождь, снег, туман и так далее упустить дорожную обстановку на секунду означает для водителя повышенный риск повредить свой автомобиль после столкновения с препятствием или другим транспортным средством или, что хуже, подвергнуть себя, своих пассажиров и окружающих участников дорожного движения риску получить серьезные травмы", — сказал Белан.
Наиболее критичными, отмечают в российской Госавтоинспекции, являются ситуации, когда водители транспортных средств пишут сообщения во время движения.
"В этом случае водитель полностью "выключается" из дорожной ситуации, и может как сам совершать заведомо опасные маневры, так и неосознанно дезориентировать других участников движения, уверенных, что впереди или сбоку движущийся водитель управляет автомобилем, соблюдая ПДД. Резкая остановка, неаккуратное движение рулем во время перестроения, излишне сниженная скорость, которую часто выбирают те, кто решает отправит сообщение за рулем, могут привести к автоаварии", — добавил собеседник агентства.
Приемлемый вариант общения по телефону для водителя — разговор в припаркованном по всем правилам автомобиле.
Материал подготовлен в рамках реализации федерального проекта "Безопасность дорожного движения" национального проекта "Безопасные качественные дороги".
 
Нацпроект "Безопасные качественные дороги"РоссияГАИГИБДД МВД РФАвтомобилиДТП
 
 
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