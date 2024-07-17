https://ria.ru/20240717/gorlovka-1960358303.html

При обстреле Горловки пострадали двое мирных жителей

При обстреле Горловки пострадали двое мирных жителей - РИА Новости, 17.07.2024

При обстреле Горловки пострадали двое мирных жителей

Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024

2024-07-17T20:57

2024-07-17T20:57

2024-07-17T20:57

специальная военная операция на украине

горловка

донецкая народная республика

иван приходько

сцкк

вооруженные силы украины

россия

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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Горловки", - написал мэр. Позже Приходько сообщил, что число пострадавших при украинском обстреле города возросло до двух. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 18.15 по 19.50 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по центру Горловки и Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.

https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html

горловка

донецкая народная республика

россия

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горловка, донецкая народная республика, иван приходько, сцкк, вооруженные силы украины, россия