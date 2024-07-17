https://ria.ru/20240717/gorlovka-1960358303.html
При обстреле Горловки пострадали двое мирных жителей
При обстреле Горловки пострадали двое мирных жителей - РИА Новости, 17.07.2024
При обстреле Горловки пострадали двое мирных жителей
Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. РИА Новости, 17.07.2024
2024-07-17T20:57
2024-07-17T20:57
2024-07-17T20:57
специальная военная операция на украине
горловка
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ДОНЕЦК, 17 июл - РИА Новости. Двое мирных жителей получили ранения в результате обстрела Горловки украинскими войсками, сообщил мэр города Иван Приходько в своем Telegram-канале. "В результате украинской вооруженной агрессии ранена мирная жительница Горловки", - написал мэр. Позже Приходько сообщил, что число пострадавших при украинском обстреле города возросло до двух. Представительство ДНР в Совместном центре по контролю и координации вопросов, связанных с военными преступлениями Украины (СЦКК), сообщило, что ВСУ с 18.15 по 19.50 выпустили четыре снаряда "натовского" калибра 155 миллиметров по центру Горловки и Петровскому району Донецка. Горловка расположена в 50 километрах севернее Донецка, в городе находятся химический концерн "Стирол" и угледобывающие предприятия. Это один из крупнейших населенных пунктов ДНР, до начала конфликта в Донбассе население Горловки насчитывало более 250 тысяч человек.
https://ria.ru/20220622/spetsoperatsiya-1795199102.html
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Специальная военная операция на Украине, Горловка, Донецкая Народная Республика, Иван Приходько, СЦКК, Вооруженные силы Украины, Россия
При обстреле Горловки пострадали двое мирных жителей
Мэр Приходько: при украинском обстреле Горловки пострадали двое мирных жителей